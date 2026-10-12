Fiumicino, tutto esaurito per Cadenze Letterarie: la commedia all’italiana conquista il pubblico

All’Orto Stiloso il libro di Antonio Santoriello riporta alla ribalta i protagonisti del cinema degli anni Settanta e Ottanta. Una serata tra letture, ricordi e riflessioni. Annunciato il Premio Arte e Gusto 2026

Sala gremita e grande partecipazione, venerdì 9 ottobre, all’Orto Stiloso Bistrot per il nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie®, dedicato al libro “Evviva la commedia all’italiana – Anni 70/80” di Antonio Santoriello.

La serata, condotta da Dino Tropea, ideatore e curatore del format, con Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo, ha intrecciato cinema, letteratura, psicologia e arti visive, con la partecipazione delle associazioni Valore Sociale e Il Cibo & L’Arte.

Santoriello ha ripercorso la nascita delle sedici interviste raccolte nel volume, svelando il lato umano di attori entrati nell’immaginario collettivo. Tra gli aneddoti, quello di Alvaro Vitali, che durante una telefonata gli ha ricantato la celebre canzone di Pierino. A dare voce alle pagine del libro, le letture artistiche di Francesca Stajano Briganti, dedicate a Milena Vukotic, Leo Gullotta e Pippo Franco.

Raffaele Riveccio, storico del cinema, ha ricordato il contributo dei caratteristi e le radici teatrali della commedia popolare: “La forza di questi film era la comicità”. Il regista e sceneggiatore Riccardo Ferrero ha invece richiamato il valore collettivo del cinema: “Pensate dentro una sala, magari quattrocento persone che condividono una risata”.

A offrire una lettura psicologica è stata Sonia Buscemi, soffermandosi sul rapporto tra identità e personaggio e sul rischio degli stereotipi, a partire dall’esperienza di Milena Vukotic nei panni di Pina Fantozzi. “La commedia non sminuisce la realtà”, ha osservato, sottolineando come il sorriso possa aiutare a comprenderla. Spazio anche all’arte con il maestro Salvatore Fazio, che ha presentato due opere ispirate al cinema e all’ironia.

Durante l’incontro Loredana Paolesse, presidente de Il Cibo & L’Arte, ha annunciato che Cadenze Letterarie e Salvatore Fazio saranno tra i premiati del Premio Arte e Gusto 2026, in programma il 14 novembre.

Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale, ha presentato il convegno “Il benessere e la tutela degli animali. Profili sanitari e giuridici”, previsto il 20 ottobre, dalle 16 alle 19, nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, insieme al bando del Premio Letterario Nazionale “La Penna di Noè”.

A raccontare il clima della serata è stato anche il pubblico, coinvolto da Maria Grazia Imbimbo in un sondaggio interattivo. Alla domanda sul valore da portare a casa, la parola più scelta è stata “Condivisione”, seguita da convivialità, partecipazione e allegria.

L’incontro si è concluso con il firmacopie di Santoriello e i ringraziamenti ad Anna Maria e allo staff dell’Orto Stiloso e a Giorgio Algherini per il contributo fotografico.

Cadenze Letterarie tornerà domenica 25 ottobre, alle 19, da Angie, in via delle Conchiglie 23 a Fiumicino, con “Poesie d’amore” di Mauro Mazza. In programma le letture di Patrizia Ercolani, la musica dal vivo di Flavia Renzi e Melissa Nasti e le arti visive di Modesto Furchì. Conduce Dino Tropea, con gli interventi di Sonia Buscemi, Maria Grazia Imbimbo e Sergio Mingrone.

Ingresso libero, posti limitati.