Bellezza, innovazione e benessere: a Fiumicino arriva la “Maison Filosofia Estetica di Celeste”

Tecnologie all’avanguardia, trattamenti personalizzati e un team di professionisti qualificati: un nuovo punto di riferimento per la cura della persona, dove attenzione, professionalità e accoglienza fanno sentire ogni cliente come a casa

di Fernanda De Nitto

Una nuova realtà fatta di cura, attenzione e professionalità per tutti i clienti è stata inaugurata a Fiumicino con La “Maison Filosofia estetica di Celeste”, un centro estetico che si occupa della bellezza in ogni dettaglio, curando il benessere e l’armonia del corpo e della mente.

A raccontarci della Maison è la titolare Celeste Spataro, che dopo anni di gavetta, di studio e di intenso lavoro ha deciso di creare un centro estetico fondato proprio sul concetto di casa e famiglia.

Quale tipologia di trattamenti si possono trovare nella Maison Filosofia estetica di Celeste?

“Nel nostro centro trattiamo sia l’estetica di base, che l’estetica avanzata. Per quanto riguarda l’estetica di base, ovviamente si possono trovare tutti i servizi di manicure, pedicure, massaggi e ceretta. Siamo poi molto attente al reparto nail con la nostra onicotecnica. Mentre per ciò che concerne l’estetica avanzata, abbiamo varie tipologie di macchinari, dalla Vacuum, alla Vacu Gym, la radiofrequenza dotata anche di Vacuum, e quindi molto più profonda, la pressoterapia e il lipo laser. Abbiamo, altresì, una new entry che è Artica, un macchinario di ultima generazione che va a lavorare sullo shock termico caldo freddo andando a colpire soprattutto la cellulite, anche quella più profonda, riducendo l’adipe. Altra grande esclusiva è la macchina dotata di correnti elettriche, che permette dove c’è un dimagrimento di andare tonificare anche il muscolo, per non creare lo svuotamento. Il centro è esclusivista dell’accademia di Giada Longo, must dell’estetica nazionale, svolgendo trattamenti di microneedling con prodotti della linea “Eterna”. Poi a breve ci sarà una importante novità per quanto riguarda l’epilazione laser, andando a trattare “Alma soprano”, un marchio di fama mondiale che garantisce trattamenti al 100% dei risultati”.

Di chi si compone la realtà del centro estetico di Fiumicino?

“Il centro vuole occuparsi della bellezza a 360° e per fare questo si avvale di un gruppo di collaboratori altamente professionali e qualificati, a partire dal nutrizionista Andrea De Vecchis, a tutte le esperte certificate, che collaborano con me. La mia visione della Maison è quella di un luogo dove tutti abbiano la stessa cura e professionalità nei confronti dei clienti, che meritano una dolce coccola ed un’attenzione particolare in ogni trattamento che scelgono di fare. Dolcezza, sorrisi e cura saranno fondamentali nella visione della nostra struttura. Proprio per questo in futuro voglio avvalermi di ulteriori collaborazioni, dall’osteopata a tutta la parte che riguarda il protocollo dimagrante con un percorso completo strutturato tra psicologia e alimentazione”.

Ci sono delle ulteriori progetti futuri per lei e per il centro?

“Personalmente ho un obiettivo a cui sono particolarmente legata ed una volta avviato il centro mi dedicherò agli studi per la formazione, presso l’Università di Tor Vergata, nell’ambito dell’estetica oncologica. Vorrei, infatti, che tutti possano essere accolti con cura, anche nei momenti più bui della vita, donando la spensieratezza di un trattamento estetico e di un momento relax a chi combatte con la cruda realtà della malattia. Un progetto che mi sta particolarmente a cuore, sia dal punto di vista personale che professionale, perchè nel centro non ci sono distinzioni e tutti sono accolti come una famiglia da viziare e curare”.

Da dove nasce l’idea di creare “Maison filosofia estetica di Celeste”?

“E’ un progetto che ho sempre sognato da quando a diciotto anni ho iniziato i miei studi di estetica, ed oggi dopo oltre venti anni e una gavetta fatta di tanti lavori, tante delusioni ma anche numerose soddisfazioni, ho scelto di intraprendere questa nuova avventura con l’obiettivo di creare un luogo dove l’estetista rimane sempre quella figura professionale vicina alle persone che ti coccola e ti cura con dolcezza. Nella Maison ogni cliente avrà sempre la giusta attenzione in ogni tipologia di trattamento che sceglierà di fare, e per le quali il mio team di professioniste e professionisti dedicherà tutto l’impegno e la professionalità, mettendo al centro sempre la bellezza”.

La Maison filosofia estetica di Celeste, sita in Via Sandro Pertini, 24/26 (Fiumicino), è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Tel. 06 44235118