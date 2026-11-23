Un viaggio tra piante, antichi saperi e tradizioni da riscoprire
Domenica 29 novembre vi aspetto al Vivaio della Maccarese per una passeggiata dedicata al mondo delle erbe spontanee autunnali e invernali!
Cammineremo insieme alla scoperta delle piante che crescono spontaneamente intorno a noi, imparando a riconoscerle, osservarne le caratteristiche e conoscere i loro possibili utilizzi nella tradizione erboristica e in cucina.
Un’occasione per avvicinarsi alla natura con occhi nuovi, riscoprire antichi saperi e imparare a riconoscere le preziose risorse vegetali che ci circondano.
Domenica 29 novembre 2026
Dalle 11:00 alle 12:30
Vivaio della Maccarese
A cura di Laura Fasano – Istinto Naturale
Per informazioni e costi:
Laura 346 2270799
Vi aspetto per una mattinata immersi nella natura!