Ostia in bici per la Settimana europea della mobilità

Sabato 19 settembre passeggiata dal Porto turistico al Pontile, Castelfusano e Idroscalo

Di Dario Nottola

Nell’ambito della Settimana europea della mobilità, nella mattinata di sabato 19 settembre, il Porto Turistico di Roma, Ostia in Bici, Green Mobility Tevere, Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia, Parco Letterario Pier Paolo Pasolini e WWF Litorale Romano – Pagina Ufficiale organizzano “Ostia in Movimento“, una passeggiata in bicicletta aperta a tutti che partirà alle 9 dal piazzale antistante la spiaggia centrale del Porto turistico per poi percorrere la ciclabile fino al Pontile di Ostia.

Qui si aggiungeranno gli appassionati delle due ruote che raggiungeranno Ostia con la Metromare dalla stazione Lido Nord. Il gruppo proseguirà la passeggiata verso la Rotonda, per poi percorrere un tratto all’interno della Pineta di Castelfusano, proseguire per viale di Villa di Plinio e viale Mediterraneo.

Il percorso proseguirà lungo la ciclabile sul lungomare fino a via delle Repubbliche Marinare. Da qui si raggiungerà via delle Azzorre e si percorrerà un breve tratto del Sentiero Pasolini, per poi proseguire verso l’Idroscalo, prima alla Torre San Michele e poi al Parco Letterario Pier Paolo Pasolini.

Il gruppo concluderà il giro alle 12.45 al Porto turistico, con ingresso dal varco nord su via dell’Idroscalo. La partecipazione è gratuita. Basta registrarsi sul sito https://www.portoturisticodiroma.it/ostia-sem2026/.

A Roma la Settimana europea della mobilità 2026, iniziativa promossa dalla Commissione europea per sensibilizzare cittadine e cittadini sull’importanza degli spostamenti urbani sostenibili, prevede molti altri appuntamenti.

Il tema di quest’anno, “Mobilità per tutti e tutte”, pone un focus centrale sull’equità intergenerazionale, promuovendo l’accesso sicuro e autonomo alla mobilità in ogni fase della vita.

Tra le tante iniziative del fitto calendario fino al 22 settembre, eccone alcune:

• Color Day nelle Scuole (16-22 settembre): iniziative ricreativo-educative tra giochi, musica e socialità all’avvio dell’anno scolastico presso le strade scolastiche.

• Misurazione del traffico ciclabile sul GRAB (16-30 settembre): attivazione di una stazione di misura temporanea in via Celio Vibenna per contare i passaggi di bici e monopattini.

• Presentazione Biciplan (giovedì 17 settembre): presentazione, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dei risultati del percorso partecipativo con cittadini e stakeholder per la rete ciclabile.

• Black Friday della Mobilità & Incentivi Bici (venerdì 18 settembre): al Borgo Pigneto Mobility Village, stand della sharing mobility con offerte e promozioni speciali. Contestualmente, lancio dell’iniziativa “Roma corre in Bici”, che incentiverà l’uso delle due ruote per lavoratori e studenti.

• Accensione ZTL Appia Antica & Pedalata GRAB (sabato 19 settembre): attivazione ufficiale dei varchi alla presenza dell’assessore Patanè e pedalata collettiva lungo il tracciato del GRAB con partenza dal Colosseo.

• Mobilità Gratuita e “Cammina nella Storia” (martedì 22 settembre): bici in sharing messe a disposizione gratuitamente dagli operatori Dott e Lime e visite guidate gratuite di 30 minuti lungo l’anello pedonale monumentale della Capitale.

Inoltre, dal 15 settembre al 31 ottobre, presso il Mattatoio di Testaccio sarà allestita la mostra fotografica “Roma che cambia – La città possibile”, un viaggio visivo sulle trasformazioni delle piazze e strade storiche affrancate dalle auto.