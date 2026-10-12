Ostia, dal 14 al 18 ottobre la settima edizione della Sagra della Seppia

In piazza Anco Marzio specialità di mare, musica dal vivo, incontri e spettacoli gratuiti

di Dario Nottola

Dal 14 al 18 ottobre Piazza Anco Marzio, nel cuore di Ostia, ospita la settima edizione della Sagra della Seppia. La manifestazione unisce specialità di mare, musica dal vivo, incontri e intrattenimento, con il patrocinio del Municipio X di Roma. Il pubblico può scegliere tra le diverse proposte gastronomiche dei ristoranti aderenti e assistere gratuitamente agli spettacoli in piazza.

La formula della Sagra e i ristoranti aderenti

Una Sagra differente, nel cuore di Ostia: le preparazioni a base di seppia vengono servite nei locali partecipanti, mentre Piazza Anco Marzio accoglie gli appuntamenti artistici e culturali. Tre i ristoranti aderenti: De Rione, Gastaldino – La Salumeria 2.0 e De Mare by De Rione, con una proposta gluten free. I piatti singoli costano 9 euro; menù completi o offerte sono disponibili a 19,90 euro.

Ristorante De Rione – Viale della Marina, 57

De Rione propone zuppetta di seppie e piselli, casarecce al nero di seppia alla Pescatora e seppie fritte con maionese di patate al peperoncino, ciascun piatto a 9 euro. Il menù completo costa 19,90 euro e comprende acqua da 0,5 litri; i piatti sono disponibili anche singolarmente. Informazioni: 06 97637852.

Gastaldino – La Salumeria 2.0 – Piazza Anco Marzio, 21

Il menù di Gastaldino comprende chicche di patate, seppia e pecorino e tagliatella di seppia saltata su crema di piselli, al prezzo di 9 euro ciascuna. L’offerta a 19,90 euro comprende entrambi i piatti e due calici di vino. Informazioni: 338 7543492.

De Mare by De Rione – Gluten Free – Lungomare Paolo Toscanelli, 120

De Mare propone in versione senza glutine zuppetta di seppie e piselli, tagliatella al nero di seppia alla Pescatora e seppie fritte con maionese di patate al peperoncino. Ogni piatto costa 9 euro; il menù completo è a 19,90 euro, con acqua da 0,5 litri inclusa. È possibile ordinare anche i singoli piatti. Informazioni: 06 97637852.

Cinque giornate di musica, incontri e spettacoli

La programmazione accompagna l’intera manifestazione, dall’inaugurazione di mercoledì alla festa conclusiva di domenica, alternando jazz, pop, rock, cantautorato, musica elettronica e balli latini. Sono previsti anche momenti di showcooking e intrattenimento, senza obbligo di consumazione per assistere agli eventi in piazza.

Programma completo

Mercoledì 14 ottobre – Inaugurazione e Jazz Night

Ore 14:00: inaugurazione con la diretta di Radio Radio Lo Sport dal ristorante De Rione.

Ore 18:00-19:00: selezione musicale.

Ore 19:00-21:00: quartetto jazz con Andrea Pigliucci, Guido Bozzo, Mauro Miletta e Francesco Miletto.

Ore 21:00-22:00: selezione musicale.

Giovedì 15 ottobre – Pop, Rock & Indie Night

Ore 18:00-21:00: Ostia in Musica – Live Band, con un repertorio tra pop, rock e indie.

Ore 21:00-22:00: selezione musicale.

Venerdì 16 ottobre – Cantautorato acustico ed elettronica

Ore 18:00-20:00: Senza Zucchero Open Mic. In serata, Bicchieri di Vetro, Il Nesso 139 e Progettone Live.

Ore 20:00-22:00: Bicchieri di Vetro.

Ore 22:00-23:00: Il Nesso 139 e Progettone Live.

Sabato 17 ottobre – Talk, DJ set e sax

Ore 18:00-19:00: Mappa X, talk dedicato al territorio.

Ore 19:00-22:00: DJ set con DJ QVINTO e Max The Voice sax.

Domenica 18 ottobre – Rock anni Settanta e balli latini

Ore 17:00-19:00: Kalibro 70, rock anni Settanta dal vivo.

Dalle ore 19:00: Locos Latino, festa e balli di gruppo in Piazza Anco Marzio.

Una piazza da vivere anche in autunno

La Sagra della Seppia invita residenti e visitatori a ritrovarsi nel centro di Ostia anche nel mese di ottobre. Il coinvolgimento delle attività di ristorazione e il calendario di appuntamenti gratuiti faranno di Piazza Anco Marzio uno spazio di incontro, socialità e partecipazione, accessibile anche a chi desidera semplicemente ascoltare musica o assistere agli spettacoli.

Informazioni utili

Evento: Sagra della Seppia di Ostia – VII edizione

Date: 14-18 ottobre 2026

Luogo: Piazza Anco Marzio, Lido di Ostia (Roma)

Ingresso: gratuito agli spettacoli, senza obbligo di consumazione

Sito ufficiale: https://www.sagradellaseppiaostia.it