Arte, cultura e talento: il Premio Internazionale Arte & Gusto torna in Campidoglio

Da una storia iniziata nel 1920 a una rete di eccellenze senza confini: il 4 dicembre Roma celebra protagonisti della gastronomia, della musica, della letteratura, della scienza e dello spettacolo

Dalla tradizione gastronomica alla ricerca scientifica, dalla musica alle arti visive, il Premio Internazionale Arte & Gusto 1920–2026 valorizza professionalità appartenenti a discipline differenti. Venerdì 4 dicembre, alle ore 16, la Sala del Carroccio in Campidoglio ospiterà una nuova cerimonia di conferimento dei riconoscimenti, dopo gli appuntamenti che nel corso degli anni hanno coinvolto diverse regioni italiane.

Secondo la ricostruzione storica degli organizzatori, il premio fu ideato nel 1913 da Loreto Paolesse e conferito per la prima volta il 26 marzo 1920. A raccogliere questa eredità è oggi Loredana Paolesse, presidente dell’associazione culturale Il Cibo & L’Arte, che ha sviluppato la manifestazione attraverso un progetto itinerante, coinvolgendo istituzioni, associazioni, scuole e professionisti affermati anche in ambito internazionale.

Il lavoro di Paolesse ha portato il premio in contesti culturali differenti, dalle sedi istituzionali ai luoghi della formazione, favorendo il confronto tra esperienze professionali consolidate e nuove generazioni.

Dopo gli appuntamenti delle precedenti edizioni a Roma e all’Aquila, il calendario del 2026 ha interessato particolarmente la Campania. Il 18 aprile la manifestazione ha fatto tappa presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo di Agerola, il 23 maggio presso l’I.S.I.S. Luigi de’ Medici di Ottaviano e il 19 giugno al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dove è stato premiato il giovane violinista Alberto Marano.

Il 19 settembre, nell’ambito della 413ª edizione della Fiera di San Gennaro Vesuviano, il premio ha riunito personalità quali il direttore d’orchestra Leonardo Quadrini, la giornalista e scrittrice Mariù Adamo, l’astrofisica Clementina Sasso e il campione mondiale di pasticceria Francesco Boccia. I loro percorsi testimoniano la varietà delle competenze riconosciute dalla manifestazione e la proiezione internazionale delle professionalità italiane.

La cerimonia romana, accompagnata dal motto “Sinergia d’Eccellenza”, nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale Il Cibo & L’Arte, presieduta da Loredana Paolesse, l’associazione ViVi la Vita ODV, presieduta da Santina Straccia e della quale Paolesse è vicepresidente, e la Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani, rappresentata dal cavaliere Leonardo Pascucci. Alla promozione delle arti si affiancano così l’impegno associativo e la solidarietà.

A presentare l’appuntamento saranno il dottor Vincenzo Chiavetta e la giornalista Elena Parmegiani, mentre il programma prevede i saluti istituzionali di Francesca Barbato.

Tra i destinatari dei riconoscimenti figurano Dino Tropea, scrittore, redattore e ideatore di Cadenze Letterarie®; il maestro Salvatore Fazio, associato nel programma all’opera esclusiva Anche un battito d’ali è musica; Elena Parmegiani, giornalista impegnata nella divulgazione dell’arte, della moda e della cultura italiana.

Per l’enogastronomia sarà premiato lo chef Antonio Sciullo, professionista della ristorazione con esperienze internazionali e nel settore della formazione gastronomica. Tra i destinatari dei riconoscimenti figura inoltre il dottor Andrea Bucci.

Il mondo dello spettacolo sarà rappresentato da Mirko Mascioli, regista, attore, giornalista e conduttore televisivo, e da Samanta Togni, ballerina, coreografa e conduttrice televisiva, conosciuta dal pubblico anche attraverso Ballando con le stelle.

Parmegiani Fazio e Mascioli hanno contribuito, a diverso titolo, anche alle iniziative di Cadenze Letterarie®, rassegna culturale di Fiumicino dedicata al dialogo tra letteratura, psicologia, musica e arti visive.

Il programma riserva inoltre uno spazio alla letteratura e alla riflessione spirituale con la presentazione del volume di padre Elia Giacobbe, L’atteso e l’Anticristo, e la partecipazione dell’avvocato Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno.

La presenza della letteratura accanto alle arti visive, alla danza e alla gastronomia rispecchia l’impostazione multidisciplinare che ha caratterizzato anche le precedenti tappe della manifestazione.

La cerimonia si svolgerà su invito, nel rispetto della capienza prevista dalla Sala del Carroccio.