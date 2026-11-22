Giornata nazionale degli alberi, al Parco delle Idee piantumati cinque nuovi alberi

Cittadini, famiglie e studenti dell’Istituto G.B. Grassi protagonisti dell’iniziativa promossa da Eidos in Rete ODV con il patrocinio del Comune di Fiumicino

Cinque nuovi alberi sono stati messi a dimora al Parco delle Idee in occasione della Giornata nazionale degli alberi, grazie a un’iniziativa che ha visto la partecipazione di cittadini, famiglie e alunni dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’associazione Eidos in Rete ODV, ha trasformato la mattinata in un momento di partecipazione e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo grandi e piccoli in un gesto concreto a favore del verde pubblico e della tutela del territorio.

Presente all’iniziativa anche l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, che ha espresso il proprio ringraziamento all’associazione organizzatrice e ai volontari per il lavoro svolto.

“Ringrazio l’associazione Eidos in Rete per l’organizzazione di questa iniziativa e i volontari per il loro prezioso contributo. È stato bello vedere famiglie, cittadini e giovani alunni collaborare per un obiettivo così importante come l’incremento del patrimonio arboreo del territorio – ha dichiarato l’assessore Costa – Un percorso che l’Amministrazione comunale, nel rispetto del cronoprogramma, ha avviato con l’inizio della stagione autunnale e che sta proseguendo con nuovi interventi”.

La mattinata si è conclusa con la consegna delle targhe dedicate agli alberi adottati dalle diverse sezioni scolastiche, insieme alle famiglie volontarie. Un momento simbolico che ha suggellato il coinvolgimento della comunità e, in particolare, delle nuove generazioni nella cura e nella valorizzazione degli spazi verdi cittadini.

Un’iniziativa che, attraverso la piantumazione di cinque nuovi alberi, ha voluto ribadire l’importanza della partecipazione collettiva e dell’educazione ambientale, affidando anche ai più giovani un ruolo attivo nella costruzione di un territorio più verde e attento alla sostenibilità.