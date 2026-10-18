Supernova Fiumicino, il tris è servito! Norcino trascina i rossoneri sul campo del Vigna Pia

Terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Russo, che si impone 79-65 al termine di una sfida combattuta
Tre su tre e va bene così. Anzi va più che bene alla Supernova Fiumicino che si gode un ottimo inizio di stagione. Il terzo successo in fila arriva sul campo del Vigna Pia al termine di una gara scorbutica ma gestita nel modo giusto nel momento decisivo (65-79 il finale).
Nel quintetto c’è subito posto per l’ultimo arrivato Galan, ma la squadra di coach Russo in avvio si crea spazio soprattutto dal perimetro (8 punti per il capitano Parlato). Proprio con una tripla si chiude il primo break rossonero, quella di Mastropietro al 12’ (15-28). Sembrerebbe già il momento della svolta, ed invece no perché toccherà poi fare i conti con la risposta della squadra di casa che nei primi secondi della ripresa ristabilisce la nuova parità (37-37). Al 26’, ancora dall’arco dei tre punti, la Supernova scappa di nuovo (47-54). Ma la fuga quella vera, soprattutto decisiva, avviene a metà del quarto periodo quando Norcino, di nuovo lui, segna la sesta e settima tripla di serata (62-78 al 36’).
Nel finale brutto colpo al volto per Mastropietro costretto poi a lasciare il campo, a lui un grande abbraccio da parte di tutta la Supernova.
PALL. VIGNA PIA-SUPERNOVA FIUMICINO 65-79 (13-23, 32-37, 54-60)
Supernova: Madonna, Manzo 6, Norcino 27, Babhout, Zappalà 7, Parroccini 6, Diedhiou 3, Consiglio ne, Mastropietro 7, Galan 10, Di Natale, Parlato 13. Coach: Russo