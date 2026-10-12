Serie D – L’Aranova stende il Trastevere grazie ad una doppietta di Fumasoni

I romani hanno giocato in dieci dal 25’ del primo tempo a causa dell’espulsione del portiere

di Umberto Serenelli

L’Aranova batte 2 a 0 il Trastevere e balza al centro della classifica del girone G di serie D. La prova dei romani è stata condizionata dall’espulsione del portiere Dalla Rocca che ha lasciato i compagni in dieci dal 25’ del primo tempo.

Il match inizia con un tracciante dal limite dell’ex Massimo su cui Della Rocca si distende in tuffo intercettando la sfera. Con il trascorrere dei minuti in gioco ristagna nella zona nevralgica e l’equilibrio del match si interrompe al 25’ quando il portiere Della Rocca, con un’uscita a valanga fuori dell’area, stende Calvigioni lanciato a rete: il direttore di gara lo espelle e lascia i romani in inferiorità numerica.

Si riprende e i padroni di casa si fanno più intraprendenti approfittando del fatto che il mister Tajarol era costretto dalle circostanze ad arretrare in baricentro dell’azione. Al 36’, grossa opportunità per Calvigioni, pescato davanti al portiere da un cross dalla destra di Cabella: la punta rossoblù manca però il bersaglio.

La seconda frazione di gioco si apre con una ghiotta occasione per Sorrentino, deviata in angolo dall’attento Semprini. Al 3’, ci prova senza successo Germoni. Qualche minuto dopo l’estremo difensore dei romani devia ancora un rasoterra di Cabella. Al 27’, il ben appostato Fumasoni risolve una mischia spedendo, da pochi passi, la sfera alle spalle di Semprini.

La manovra dell’Aranova sala di tono e, al 40’, arriva il raddoppio (nella foto) del gioiello rossoblù grazie a un’azione elaborata da Lazzeri e perfezionata con un assist di Cabella.

“Una partita molto combattuta – dice l’autore della doppietta – Realizzare due reti è stata una grandissima emozione e ora sono molto contento. Venivamo da un momento in cui abbiamo raccolto poco rispetto a quanto meritavamo. La vittoria di oggi è quindi molto importante per il morale del gruppo. Ora però dobbiamo continuare così“.

Soddisfatto del successo anche il mister Daniele Scarfini che ha sottolineato: “Abbiamo subito avuto la sensazione che si potesse far nostra la partita. Obiettivamente siamo stati avvantaggiati dalla superiorità numerica anche siamo stati costretti a soffrire perché gli avversari si sono chiusi. Nonostante ciò i ragazzi sono riusciti a portarla a casa. Negli ultimi match non siamo stati molto fortunati anche se protagonisti di prestazioni importanti”.

ARANOVA-TRASTEVERE 2-0

ARANOVA: Attinelli, Prati, Darini, Massimo, Pucci, Cabella, Sorrentino (45’ st Calderoni), Calvigioni, Fumasoni (45′ st Gningue), Germoni, De Angelis (23′ st Lazzeri). In panchina: Zonfrilli, Staffa, Mastroiacovo, Zeoli, Baldi, Carboni. All. Scarfini.

TRASTEVERE: Della Rocca, Malvestuto, Macerata (36’ st Morano), Falilo (30’ st Miota), Celli, Ciucci, Drisaldi, Crescenzo, Scaffidi (38’ pt Vacca), Lili (25’ pt Semprini), Iacoponi D. (35’ st Fatati). In panchina: Gilardini, Iacoponi R., Pacetti, Icardi. All Tajarol.

Arbitro: Cerqua di Trieste.

Assistenti: Ricordino di Agripoli e Raggi di Viterbo.

Reti: 27′ e 40’ st Fumasoni.

Espulso: 25’ pt Della Rocca.

Note: spettatori 300 circa, ammoniti Massimo e Drisaldi. Angoli 6-5 per l’Aranova.