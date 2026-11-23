Santa Marinella cala il tris: Fiumicino SC 26 sconfitto 3-1 in trasferta

Avvio di ripresa decisivo per i padroni di casa, che chiudono la partita in tre minuti. Per il Fiumicino arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e la società annuncia l’esonero di mister Paolo Albano

di Fernanda De Nitto

Si conclude con il risultato di 3 a 1 la sfida in trasferta del Fiumicino SC 26, sconfitto dalla squadra locale del Santa Marinella nella dodicesima giornata del campionato di promozione, girone A.

La partita, giocata presso lo Stadio Ivano Forti del comune costiero, ha avuto un avvio equilibrato con due occasioni per parte. Verso la fine del primo tempo è cresciuto il Santa Marinella, con dapprima un palo a portiere battuto e poi al 40’ il gol di Di Giovanni che punta Ricci, si accentra e dall’interno dell’area tira a giro sul secondo paolo per l’1-0, nel complesso meritato.

Avvio di ripresa shock con due gol in 3’ minuti per il Santa Marinella. Il primo su cross dalla destra e inserimento di Larosa al 46’ e il secondo, solo un minuto dopo, con eurogol all’incrocio di Di Giovanni. Partita praticamente chiusa anche se al 56’ Munaretto per il Fiumicino realizza la rete che accorcia le distanze, lesto in un’azione un po’ confusionaria.

La squadra locale comincia a spingere per cercare di riaprire il match ma il Santa Marinella tiene botta e si rende pericoloso più volte, realizzando anche un bel gol di Tabarini, ma con una decisione molto dubbia, la rete viene annullata su segnalazione dell’assistente arbitrale. Sul finire, i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Romani, mentre il risultato finale non cambia, decretando la vittoria netta per 3 a 1.

Il Fiumicino, dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, ha deciso, con comunicazione giunta attraverso i social, di sollevare dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Paolo Albano. Il Club Rossoblu si riserva anche di annunciare, con successive note, il nuovo allenatore chiamato a guidare la squadra per il prosieguo della stagione.

Ora la compagine locale dovrà concentrasi in vista dell’importantissima gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Pro Calcio Tor Sapienza, in programma mercoledì prossimo presso lo Stadio Desideri di Fiumicino. Domenica 29 novembre, invece, la squadra giocherà in casa la 13° di campionato contro il Città di Cerveteri.

SANTA MARINELLA 1947 – FIUMICINO S.C. 26 3-1

SANTA MARINELLA 1947: Coronas, Cesarini, Zappala, Calcagni, Pellegrini, Simmi, Tabarini, D’Innocenti, Larosa (24’ st Cuomo), Di Giovanni (31’ st Romani), Pompili (37’ st Scanzani). All. Fracassa

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Prato (37’ st De Gregorio), Mangione M., Trinchi, Mangione R., Ferrentino (28’ st Lamberti), Mazzara (21’ st Maduka), Ferrandu (21’ st Forcina), Munaretto, Faina (5’ st Nigro). All. Albano

Arbitro: V. Massini

Assistenti: M. Franceschi, A. Rezzoagli

Reti: 40’ pt Di Giovanni, 47’ st Larosa, 48’ st Di Giovanni, 57’ st Munaretto