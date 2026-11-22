La Supernova batte anche Pegaso

La guardia Mastropietro: “Non vedevo l’ora di tornare in campo”.

Continua ad allungarsi la striscia di risultati positivi della DR1 della Supernova Fiumicino, una striscia importante ed evidente che si rafforza questa volta con il 79-57 rifilato al Basket Pegaso.

Come accaduto nel turno scorso, anche al Pala Supernova i rossoneri prima gestiscono e poi spingono forte sull’acceleratore. Talmente forte che per gli avversari diventa difficile restare in scia. Domandare a Pegaso che, dopo un buon primo tempo, nella ripresa è costretto un po’ alla volta a scalare le marce (+11 al 30’ dopo la pioggia di triple del capitano Parlato).

Tra le note positive in casa Supernova, il rientro in campo di Matteo Mastropietro: “Avevo tanta voglia di tornare a giocare, è stata dura doversi allenare senza contatto, ma sono in un gruppo fantastico e volevo con tutto me stesso essere di aiuto. L’adrenalina, infatti, era a mille e credo si sia visto. In merito alla gara, all’inizio è stata tosta anche perché non entravano i nostri classici tiri, ma poi abbiamo giocato con disciplina e messo in mostra tutta la nostra qualità”.

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET PEGASO 79-57 (17-18, 41-31, 56-45)

Supernova: Madonna 2, Manzo 7, Norcino 15, Babhout ne, Galan 4, Zappalà 4, Parroccini, Diedhiou 12, Mastropietro 10, Di Natale 2, Parlato 23. Coach: Russo.