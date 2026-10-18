Fiumicino S.C. 26, cuore e carattere: Forcina stende il Tolfa, il Desideri torna a esultare

I rossoblù cancellano il ko con il Pescia Romana e conquistano tre punti pesanti

di Fernanda De Nitto



Il Fiumicino trova il suo riscatto dopo il ko della scorsa settimana con il Pescia Romana, vincendo in casa con il risultato di 1 a 0 contro la squadra dell’A.S.D. Tolfa Calcio. Nella settima giornata del campionato di promozione, girone A, la squadra locale ritrova la vittoria davanti al suo pubblico.

Allo stadio Pietro Desideri le due compagini si affrontano in una partita dagli inizi spigolosi e con un Tolfa migliore nell’avvio del primo tempo. Il Fiumicino prende le misure nella fase finale con un palo colpito da Mangione intorno al 40′ minuto su sviluppo di angolo, mentre Musolino effettua due buone parate.

Nel secondo tempo parte meglio il Fiumicino che in fase di spinta e pressione trova il rigore che decide il match. Filo conduttore Mirko Forcina, di nuovo match winner e di nuovo nella stessa porta che lo ha reso protagonista anche nella partita vittoriosa di Coppa Italia tenutasi lo scorso mercoledì, contro la Polisportiva De Rossi Arl. Questo volta Forcina segna dal dischetto al 57′ minuto su penalty procurato da una pressione eccellente di Perocchi, in una fase di spinta dei rossoblu.

Decisivo anche Musolino, subito dopo il gol, nello sventare un uno contro uno. La partita prosegue con la compagine locale che gestisce il match e sfiora più volte il raddoppio, mentre il Tolfa si affievolisce con il passare dei minuti.

La squadra locale vince una partita maschia e adrenalinica, mostrando doti non solo di gioco, ma anche di personalità, con una posizione in classifica che la vede mirare verso la parte sinistra.

Ora la testa è già al prossimo match che vedrà il Fiumicino impegnato fuori casa contro la squadra del Quartiere Campo dell’Oro. La partita sarà fondamentale per tenere il passo alle fuggitive.

FIUMICINO S.C. 26 – TOLFA CALCIO 1-0

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Prato, Marvulli, Trinchi, Mangione, Ferrentino (19′ st Di Battista), Frasca, Forcina (29′ st Ferrandu), Munaretto, Perocchi (29′ st Scopel). All. Albano

TOLFA CALCIO: De Clementi, Colace, Arabia, Mellini (44′ st Veseli), Attardo, Salvato, Sgamma, Nuti, Vittorini, Pasquini, Fortuna (33′ st Scocco). All. Macaluso

Arbitro: G. Lattanzi

Assistenti: E. Vedovato, A. Mascaro

Reti: 57′ st Forcina (R)