Davanti al litorale di Ostia si svolge oggi la terza regata del Campionato invernale di vela

Al nastro di partenza 71 equipaggi iscritti alle sei categorie

di Umberto Serenelli

Lo specchio acqueo tra il pontile e il porto di Ostia sarà teatro oggi della terza prova del Campionato invernale di Roma di vela. Al nastro di partenza, dell’evento organizzato dal Circolo velico Fiumicino, 71 equipaggio che daranno senz’altro vita ad un’accesa regata.

“La maggior parte degli scafi è la prima volta che prende parte a questa manifestazione e ciò ha portato una ventata di entusiasmo oltre a stravolgere le classifiche delle prime due giornate – dice il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – Siamo convinti che saranno decisive le sfide delle regate in programma a gennaio per dare un vero volto ai singoli raggruppamenti”.

Sette le regate ancora da disputare e l’ultima è prevista il 7 marzo 2027. Le categorie sono invece sei: Regata, Gran Crociera, Crociera Tecno, Costiera, Minialtura e Vele bianche.

“Abbiamo istituito anche quella dei ‘multiscafi’ – precisa Pettirossi – che non ha riscosso l’adesione dei catamarani per cui li abbiamo inseriti nella costiera”.

I gusci protagonisti di questa edizione stanno misurando le loro ambizioni su tre itinerari, regolati da sei boe e su una distanza tra le 5 e 7 miglia, e cioè quello a “bastone”, “quadrilatero” e “triangolo olimpico”. È invece più lunga la “costiera”, che supera le 15 miglia, creata proprio per favorire manovre meno impegnative ai timonieri supportati da equipaggi con un numero inferiore agli altri scafi.

Rispetto alle precedenti edizioni, in cui le pessime condizioni meteo-marine hanno costretto l’organizzazione ad annullare le regate, il Circolo si è riservato di programmare regate anche di sabato e su un percorso alternativo di litorale tra Fiumicino e Focene. Leader della “Regata” è Twins Again dello skipper Francesco Sette, seguito da Semper Fox di Paolo Colangeli e da No Fix di Carlo Colabucci.

La “Gran Crociera”, dove le vele sono a bassa tecnologia, è guidata da H2O di Massimo Amodei, tallonata da Belfagor di Livio Crestini e Ankh di Laura Petrolati. Nella “Crociera Tecno”, con vele performanti, il timoniere Romeo Piperno guida la classifica con Blu Tango Blu, rincorso da Twelve di Gabrielle Pucillo e Gaia di Andrea Proietti. Il guscio Ammuina3 di Carlo Scoppola è in testa alla graduatoria della “Costiera” e alle sue spalle Anemos e First Fun. Nelle “Vele Bianche” è prima Bellamia di Fabrizio Balassone, tallonato da Trip di Mauro Tripiano e Lampo2 di Enrico Girardi. Regina della “Minialtura” è Mada di Pietro Prestininzi che dovrà far attenzione a Cassiopea e a Sea Star del temoniere Gianni Nobile.