Danza paralimpica, Calicchio: “Complimenti a Peticchia e Ciccarelli per la convocazione nazionale”

I due ballerini della World Dance Academy di Fiumicino rappresenteranno l’Italia al Para Dance European Championship, in programma a Oristano dal 20 al 22 novembre

“Congratulazioni ad Aurora Peticchia e Emanuel Ciccarelli per la convocazione alla competizione 2026 del Para Dance European Championship, che si terrà ad Oristano, in Sardegna, dal 20 al 22 di novembre. Il duo di ballerini, allenati dal maestro Fabrizio Del Bono, rappresenteranno l’Italia nel prossimo campionato europeo di danze paralimpiche”, è quanto afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio, che aggiunge: Aurora, insieme al suo ballerino Emanuel, sono il fiore all’occhiello della scuola World Dance Academy di Fiumicino, che è divenuta ormai un’eccellenza nel panorama internazionale della danza.”

“Le loro coreografie sono un divenire di emozioni e professionalità per la capacità di saper interpretare con leggerezza e competenza ogni passo, tra armonia e commozione. Proprio per la loro speciale attitudine sono già vincitori dei campionati regionali organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e sport musicali e dei Campionati Assoluti 2026.”

“La coppia di ballerini rappresenterà l’Italia per la categoria Freestyle U DCE Combi, portando il nome di Fiumicino nei massimi livelli della danza paralimpica. Credo fermamente che lo sport abbia il potenziale necessario per far sì che ogni barriera possa essere abbattuta. Ballando Aurora ci dona un’immagine di libertà, dolcezza e serenità. Auguro pertanto alla coppia di ballerini i migliori auguri per il campionato, sperando di festeggiarli insieme a Fiumicino”, ha concluso Calicchio.