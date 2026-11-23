Calcio – Nuovo ko casalingo dell’Aranova priva di sei titolari

L’Ossese passa alle Muracciole contro i rossoblù decimati dagli infortuni

di Umberto Serenelli

Sono oramai quarta le sconfitte consecutive in cui incappa l’Aranova e questa volta contro la grintosa dell’Ossese. È la seconda volta che i sardi battono in casa i rossoblù: la prima vittoria è arriva in Coppa Italia e ieri la seconda che pesa come un macigno sulla classifica della squadra cara al presidente Andrea Schiavi.

È anche vero che l’Aranova è scesa in campo priva di sei pedine importati e questo gap si è fatto sentire soprattutto in prima linea dove i padroni di casa sono apparsi spuntati in quanto privi dei bomber Sorrentino e Calvigioni.

I baby Forti e Gningue si sono battuti come leoni ma l’arcigno reparto difensivo dei sassaresi non si è fatto sorprendere e rilanciato l’offensiva con dei micidiali contropiedi da cui sono scaturite le reti che hanno permesso ai bianconeri di mettere ko i locali.

I rossoblù hanno sofferto molto nella zona nevralgica dove sono mancare le accelerazioni di El Bakhtoui e le ordinate trame del registra Massimo, il faro nel centrocampo che si accende illuminando con suoi guizzi vincenti la prima linea. Positivo l’esordio casalingo del centrocampista Lorenzo Putti (nella foto).

Il match si apre con una fiondata di Tesio dal limite su cui vola l’ottimo Zonfrilli che respinge applaudito dagli accorsi sugli spalti dello stadio “Muracciole”. All’8’, Luiu si libera sulla fascia destra e lascia partire un cross su cui non giunge puntuale la deviazione aerea di Limongelli. Rispondono i locali, al 13’, con un colpo di testa di Forti messo in angolo da Petricciuolo. Al 25’, un tracciante di Tesio batte Zonfrilli ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al mezz’ora, ci prova di nuovo Luiu ma viene murato. Prima del riposo Lazzeri si rendere protagonista di un’incursione ma Calderoni non riesce a violare la porta avversaria.

La seconda frazione di gioco si apre con Pucci&Co che cercano di superare la linea difensiva ospite ma con scarso successo. Al 19’, grosso pericolo corso dal reparto arretrato rossoblù che vede il ben appostato Di Pietro calcia contro la base del palo alla sinistra di Zonfrilli. Al 28’, arriva la doccia fredda con il vantaggio dell’Ossese: diagonale di Mamia respinto dall’estremo difensore locale, la sfera finisce sui piedi del solitario Tapparello che la spedisce in fondo al sacco. I padroni di casa sono in difficoltà e, al 31’, Zongrilli si oppone a terra a un rasoterra di Tenkorang. Su capovolgimento di fronte ci prova il nuovo entrato De Angelis ma manca il bersaglio. Arriva, al 40’, il raddoppio firmato da Tenkorang con un diagonale a girare che lascia di stucco il numero 1 rossoblù.

Il quarto risultato negativo fa precipitare la matricola in piena zona playout.

“Sulla carta due squadre che si equivalgono – commenta il ds dell’Aranova, Stefano Tartaglione – Loro sono stati abili a sfruttare degli episodi e quindi hanno meritato la vittoria. Prima di un mese non riusciamo a recupera gli infortunati e quindi cercheremo di portare a Aranova un attaccante anche se non sarà facile. Il nostro obiettivo è quello di rinforzare la rosa e in questo momento chiedo al gruppo di continuare a lavorare anche se il disagio di privarsi di otto elementi non è una cosa da poco”.

“È senz’altro un momento difficile e quando a un gruppo togli tanti elementi chiave diventa dura – afferma il capitano Valerio Pucci – Siamo una neo-promossa che non si può più permettere distrazioni”.

ARANOVA-OSSESE 0-2

ARANOVA: Zonfrilli, Prati, Darini, Pucci, Cabella, Calderoni (32’ st De Angeli), Germoni, Putti, Lazzeri, Gningue (17’ st Spagnuolo), Forti (35’ st Fumasoni). In panchina: Giannoni, Mastroiacovo, Guida, Zeoli, Baldi, De Blasi. All. Scarfini.

OSSESE: Petricciuolo, Luiu (25’ st Mamia), Di Pietro, Facellu (12’ st Mura), Mainardi, Tapparello (32’ st Pellicani), Teseddu (26’ st Gueli), Tesio, Idda, Limongelli, Bonzicco (6’ st Tenkorang). In panchina: Forzati, Botta, Alberti, Pellacani, Fois. All. Cotroneo.

Arbitro: Angelo di Marsala.

Assistenti: Cusimano di Palermo e Gherela di Porto Gruaro.

Rete: 28′ st Tapparello, 40’ Tenkorang.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Idda, Germoni, Forti, Cabella, Darini, Gueli. Angoli 9 a 4 per l’Ossese.