La Riserva si racconta danzando: sei storie per celebrare i 30 anni del Litorale Romano

Musica dal vivo, narrazione e coreografie hanno coinvolto gli alunni della scuola Colombo di Fiumicino in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del territorio

di Dario Nottola

Racconti danzati per i trent’anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Sono stati, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo a Fiumicino, al centro dell’incontro dedicato al progetto “Storie di vento, acqua e radici”, un percorso artistico e culturale nato per celebrare i trent’anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

L’evento è stato organizzato da Artematica Aps, che già il 5 Settembre scorso aveva portato a Villa Guglielmi un concerto gratuito eseguito con Pianoforte Gran coda, proprio per festeggiare, con tutti i partecipanti, i 30 anni della Riserva.

Hanno collaborato con Artematica la scuola di Danza Thru Ballet, con le coreografie della Direttrice artistica delle scuole Morena Ferruzzi eseguite dalle ballerine Emma Spallone, Eleonora Poligioni, Alessia De Caro, Chiara Bimello, Elisa Martorelli, Martina Sette, Alessia Donati; e Teatro Traiano Scuola d’Arte con la narratrice Giovanna Valente (insegnante di Recitazione di Teatro Traiano Scuola d’Arte) e le musiche eseguite da Guglielmo Molino al basso elettrico, Simone Lanzillotti alla batteria e dal Maestro Emanuele Fioretti al Pianoforte (insegnate di Pianoforte di Teatro Traiano Scuola d’Arte).

Sono stati proposti sei quadri coreografici che hanno accompagnato gli alunni delle classi 1°A, 1°B, 1°C, 1°D e 1°F in un viaggio attraverso alcuni dei luoghi più significativi del nostro territorio, intrecciando narrazione, danza e musica. All’evento, in rappresentanza delle istituzioni locali, ha presenziato anche la Delegata del Comune alle Scuole, Federica Cerulli.

È stato un appuntamento ricco di partecipazione e interesse, durante il quale gli studenti hanno seguito con attenzione e curiosità le storie, le atmosfere e le suggestioni dei luoghi raccontati attraverso il linguaggio delle arti.

“Un’esperienza che ha permesso di avvicinare i più giovani alla conoscenza del patrimonio storico e naturalistico che ci circonda, dimostrando come la cultura e l’arte possano diventare strumenti preziosi di scoperta, sensibilizzazione e rispetto per l’ambiente – spiegano i promotori – Ma il viaggio non finisce qui. Il prossimo passo sarà la realizzazione di un libro che raccoglierà e custodirà il lavoro svolto: le ricostruzioni storico-naturalistiche dei sei luoghi protagonisti del progetto, una raccolta fotografica dei paesaggi e degli ambienti descritti e le immagini delle coreografie danzanti”.

All’interno del libro saranno presenti anche i commenti, le sensazioni e i pensieri degli alunni che hanno partecipato all’evento per rendere ancora più importanti e “veri” i racconti presenti all’interno. Un volume che unirà conoscenza, immagini e arte, restituendo nel tempo la memoria di questo percorso e offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire la ricchezza del nostro territorio. Perché raccontare un luogo significa imparare a conoscerlo. E conoscerlo è il primo passo per amarlo e proteggerlo. Sei luoghi, sei storie. Un patrimonio da conoscere, raccontare e tramandare.

“Alla scuola Colombo, abbiamo vissuto un momento davvero emozionante – il commento di Federica Cerulli – Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, l’associazione Artematica in collaborazione con la Thru Ballet ha raccontato sei meraviglie del nostro territorio attraverso la danza, il movimento e la musica dal vivo. Un’esperienza artistica intensa, capace di emozionare e trasmettere bellezza. Alcune esibizioni mi hanno toccata in modo particolare, regalandomi anche un prezioso momento di arricchimento personale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa”.