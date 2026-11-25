Al via la 51/a edizione del “Music Day Roma”

Il 28 e 29 novembre la Fiera del Disco con i maestri delle colonne sonore e l’omaggio ai 50 anni di ‘Febbre da cavallo’

di Dario Nottola

La storia della musica e del cinema italiani e il grande collezionismo di dischi in primo piano nel weekend a Roma. I maestri Vince Tempera, Franco Bixio, Fabio Frizzi, Guido e Maurizio De Angelis e l’omaggio al cinquantenario del film “Febbre da cavallo” saranno, infatti, tra i protagonisti, sabato 28 e domenica 29 novembre, della 51/a edizione del “Music Day Roma”: sarà ospitata all’Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia, con oltre sessanta espositori, provenienti da tutta Italia, che daranno vita alla “Fiera del Disco” di Roma.

Per l’occasione, dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito, un programma fitto di ospiti di rilievo e importanti presentazioni, accanto a un’area espositiva di 2.500 mq dove saranno presenti migliaia di vinili, cd, oggettistica e memorabilia da collezione.

Un intero weekend da dedicare alla ricerca del disco raro o di nuove occasioni d’ascolto. Le presentazioni, gli incontri con il pubblico e i firmacopie vedranno protagonisti alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Massimo Bubola, Vittorio Nocenzi, Gianni Belleno e Roberto Guarino, oltre a una nutrita rappresentanza dei massimi autori italiani di colonne sonore.

Tra gli incontri, sabato 28, alle 15.30, Massimo Bubola e Gianni Belleno (New Trolls) presenteranno “La lunga strada Tour”, che sbarcherà all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 3 dicembre, nel nome di Fabrizio De André, ma non solo.

Alle 16.30 Vittorio Nocenzi e Gianni Belleno illustreranno “Una storia unica”, il progetto che riunisce tre nomi storici del prog tricolore come Banco, OF New Trolls e Le Orme, con Bernardo Lanzetti (Acqua Fragile, PFM), per un album e un tour.

Domenica, alle 11, Cabum Edizioni Musicali e Beat Records presenteranno la prima stampa assoluta della colonna sonora del film “La casa con la scala nel buio” (1983) di Lamberto Bava, alla presenza degli autori delle musiche, Guido e Maurizio De Angelis. Alle 15.30 Cinevox e Beat Records Company hanno in agenda “In hoc signo… Vince”, l’album dedicato alla prolifica carriera del maestro Vince Tempera nell’anno del suo 80/o compleanno.

Alle 16, in occasione del cinquantenario dell’uscita del film “Febbre da cavallo”, Cinevox e Beat Records Company presenteranno l’edizione definitiva, completa di tutte le sessioni di registrazione originali, della colonna sonora del film. Saranno presenti i tre autori Franco Bixio, Vince Tempera e Fabio Frizzi. Modera Fabio Babini.

Tre mostri sacri del soundtrack italiano riuniti per celebrare un film per il quale si può spendere l’altrimenti troppo abusato aggettivo di “mitico”, considerato il successo che ancora oggi mantiene il film di Steno nel novero dei più visti e amati dal pubblico italiano. Un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce dei maestri aneddoti e racconti del lavoro fatto per dare al film la migliore veste sonora.