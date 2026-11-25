Violenza sulle donne, Meloni, Bonanni e Antonelli: “Il Comune istituisca la Commissione Pari Opportunità”

Dalle consigliere comunali di opposizione l’appello per rafforzare prevenzione, educazione e strumenti istituzionali

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, le consigliere comunali di opposizione Meloni, Bonanni e Antonelli lanciano un appello alle istituzioni affinché si passi dalle parole ai fatti, investendo concretamente nella prevenzione della violenza di genere.

“La violenza sulle donne non si combatte chiedendo alle donne di difendersi, ma insegnando agli uomini a rispettare la libertà”, dichiarano le consigliere, sottolineando come questa ricorrenza non debba limitarsi a una giornata di commemorazione e solidarietà, ma diventare un’occasione per riflettere sulle responsabilità della società e della politica.

Secondo le tre esponenti dell’opposizione, è necessario spostare l’attenzione dalla vittima a chi esercita la violenza, superando una visione che troppo spesso si concentra esclusivamente su come le donne possano proteggersi, riconoscere i segnali di pericolo e denunciare.

“Il problema non è la donna che sceglie di andarsene, che dice no o rivendica la propria indipendenza. Il problema è l’uomo che non accetta quella scelta e vive la libertà femminile come una minaccia al proprio potere. La forza non è dominio, ma rispetto“.

Da qui la richiesta di investire in percorsi educativi fin dall’infanzia, nell’educazione affettiva e relazionale, nella formazione nelle scuole e in programmi di responsabilizzazione e rieducazione rivolti agli uomini che manifestano comportamenti violenti o persecutori.

Ma l’appello riguarda soprattutto il ruolo delle istituzioni locali. “Anche nella nostra città i numeri sono drammatici e continuano a crescere le situazioni di rischio, spesso non denunciate. La politica non può limitarsi a intervenire dopo l’ennesimo femminicidio: deve agire prima, attraverso strumenti concreti di prevenzione”.

Per questo Meloni, Bonanni e Antonelli tornano a chiedere che il Comune si doti nuovamente della Commissione Pari Opportunità, ritenuta uno strumento istituzionale fondamentale per promuovere politiche trasversali, sensibilizzare la comunità e contribuire alla prevenzione della violenza di genere.

“Il 25 novembre deve rappresentare un impegno collettivo e concreto, che prosegua durante tutto l’anno. Ricostituire la Commissione Pari Opportunità sarebbe un passo importante per dare alle politiche di uguaglianza e prevenzione il ruolo che meritano”, concludono le consigliere.