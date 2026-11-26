Occupazioni studentesche, Califano: “I ragazzi hanno ragione, ascoltiamoli davvero”

La consigliera regionale del Pd Lazio: “Non è una questione di ordine pubblico, ma di diritto allo studio, futuro e dignità”

“Ridurre le occupazioni studentesche a una semplice questione di ordine pubblico o a un sospetto di strumentalizzazione è un grave errore politico – lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano – Da nord a sud, passando per il Lazio e per Fiumicino, i ragazzi non stanno protestando per ‘fare casino’, ma stanno lanciando un grido di allarme reale. Occupano perché vivono precarietà strutturale, costi abitativi fuori controllo, scuole spesso fatiscenti e un futuro che il governo continua a raccontare come roseo mentre i dati dicono il contrario. Chiedono edilizia scolastica sicura, più fondi all’istruzione e meno al riarmo, il superamento di norme discriminatorie come il tetto del 30% agli studenti stranieri, un diritto allo studio che non sia solo slogan”.

“La spesa per l’istruzione continua a essere sotto la media europea – rimarca – E intanto si continua a parlare di ‘strumentalizzazione’ e di danni, come se il problema fossero i vetri rotti e non le aule che piovono dentro o il dramma di chi arriva a morire in tenda davanti alla Sapienza per chiedere un alloggio. Chiediamo un cambio di rotta immediato a tutti i livelli: un piano straordinario per l’edilizia scolastica e gli studentati pubblici, la mobilità gratuita universale, lo stop ai tirocini non retribuiti e l’abolizione del tetto ideologico agli studenti stranieri”.

“Quando governavamo noi, con Nicola Zingaretti, il diritto allo studio era una priorità concreta e non residuale – sottolinea Califano – Abbiamo raggiunto il record storico di allora: circa 30 mila aventi diritto con oltre 110 milioni di euro. Abbiamo alzato gli importi delle borse, innalzato le soglie ISEE e ISPE, introdotto maggiorazioni per le studentesse STEM e per gli studenti con disabilità, e semplificato l’accesso al bando. Siamo stati una delle prime Regioni in Italia a prevedere che i tirocini fossero retribuiti. Non era tutto perfetto, ma c’era una direzione chiara e un investimento reale sulle persone”.

“Anche a livello locale, come a Fiumicino – prosegue – ho sentito il sindaco dire ‘vi ascolto’, ma non basta se l’ascolto si riduce a ‘venite, ma non strumentalizzate’, si rischia di non cogliere il punto e di ripetere, in piccolo, lo stesso errore del governo nazionale e della Regione. I ragazzi di Fiumicino non protestano solo per problemi locali della scuola. Protestano perché percepiscono che la china del declino è arrivata oltre: politiche giovanili deboli, diritto allo studio indebolito, mancanza di spazi e di prospettive. Lo stesso schema che vediamo a Roma e a Palazzo Chigi”.

“A Fiumicino proponiamo azioni concrete e immediate: istituire una Consulta permanente dei Giovani e degli Studenti, con ruolo consultivo e propositivo reale; avviare un progetto pilota di coabitazioni a canone calmierato utilizzando immobili comunali o accordi con privati; trasformare il centro polifunzionale già in discussione in un vero Hub Giovani: spazi studio, orientamento, cultura, sportello sul diritto allo studio; creare una cabina di regia locale (Comune, scuole, DiSCo Lazio, associazioni) per non limitarsi all’ascolto una tantum ma costruire un piano annuale di azioni” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano