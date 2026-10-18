Fiumicino, Stasio punta su sport e inclusione: “Vogliamo una città accessibile a tutti, senza barriere”

Presentato il 17 ottobre, presso la piscina comunale, il Progetto Splash, iniziativa di sollievo in acqua che sarà realizzata dalla Cooperativa A Casa di Enzo

di Fiumicino Online

Una città sempre più inclusiva, accessibile e senza barriere architettoniche, dove lo sport, il lavoro e i servizi siano realmente alla portata di tutti. È questo l’obiettivo indicato dal consigliere comunale Mauro Stasio, che sabato 17 ottobre ha partecipato, presso la piscina comunale di Fiumicino, alla presentazione del Progetto Splash, un’iniziativa dedicata al sollievo in acqua che sarà realizzata dalla Cooperativa A Casa di Enzo.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di attenzione alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con l’obiettivo di promuovere iniziative capaci di favorire il benessere, il sostegno e l’inclusione sociale.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Mario Baccini, l’assessore ai Servizi Sociali Monica Picca e il consigliere Mauro Stasio, da tempo impegnato nel sostenere iniziative dedicate alle persone con disabilità e all’abbattimento delle barriere che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione alla vita cittadina.

Il Progetto Splash, che sarà realizzato dalla Cooperativa A Casa di Enzo presso la piscina comunale, è dedicato al sollievo in acqua e non al nuoto intuitivo. Una distinzione importante, che chiarisce la natura dell’iniziativa e valorizza il ruolo della cooperativa nella sua realizzazione.

L’iniziativa si colloca nell’ambito degli interventi a favore dell’inclusione, sostenuti anche attraverso le risorse previste nel bilancio comunale 2026, con l’intento di ampliare le opportunità e i servizi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

“Abbiamo previsto questi fondi nel bilancio 2026 perché crediamo che l’inclusione debba tradursi in azioni concrete – sottolinea Mauro Stasio – Stiamo lavorando a diversi progetti dedicati alla disabilità, ma soprattutto vogliamo costruire un modello di città in cui nessuno si senta escluso. Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di crescita, socializzazione e partecipazione”.

Tra gli obiettivi annunciati anche l’apertura di tre importanti strutture sportive sul territorio di Fiumicino, un percorso che, nelle intenzioni del consigliere, dovrà rafforzare ulteriormente l’offerta di attività accessibili e favorire la partecipazione delle persone con disabilità.

“Insieme al sindaco Mario Baccini stiamo lavorando per arrivare all’apertura di tre importanti strutture sportive a Fiumicino. Vogliamo parlare di inclusione a 360 gradi, dando la possibilità a tutti di praticare sport e vivere pienamente gli spazi della nostra città”, evidenzia Stasio.

L’impegno non si ferma alle piscine. Tra le iniziative sulle quali si sta concentrando l’attenzione dell’amministrazione figurano anche i progetti “Spiaggia inclusiva”, “Spiaggia per tutti”, “Sport per tutti” e “Piscina per tutti”, pensati per rendere sempre più accessibili le attività ricreative, sportive e gli spazi pubblici.

Ma per Stasio il concetto di inclusione deve andare ben oltre l’attività sportiva e coinvolgere ogni aspetto della vita quotidiana, a partire dall’autonomia personale e dalle opportunità occupazionali.

“Il mio obiettivo è che Fiumicino diventi una città veramente accessibile a tutti, senza barriere architettoniche. L’inclusione è la cosa più importante e deve riguardare ogni settore: dallo sport al lavoro, fino alla possibilità per i nostri ragazzi di costruirsi un futuro e raggiungere una maggiore autonomia. Dobbiamo creare le condizioni affinché anche i giovani con disabilità possano avere concrete opportunità lavorative”.

Un percorso ambizioso, che richiede continuità amministrativa, investimenti e soprattutto una collaborazione costante tra le diverse componenti dell’ente comunale.

“C’è ancora molto da lavorare, ma confido nell’amministrazione e in tutti i miei colleghi. Garantire accessibilità e pari opportunità deve essere una responsabilità condivisa. Per questo continueremo a lavorare su progetti inclusivi, con la convinzione che ogni cittadino debba avere gli stessi diritti e le stesse possibilità”, aggiunge il consigliere.

Un altro punto sul quale si concentra l’attenzione riguarda il percorso di accreditamento dei servizi di assistenza, con l’obiettivo di consentire agli utenti una maggiore libertà di scelta rispetto ai soggetti ai quali affidarsi.

“Stiamo lavorando anche sull’accreditamento, perché riteniamo fondamentale che ogni utente possa scegliere liberamente da chi farsi assistere. È un principio di autonomia e dignità che vogliamo valorizzare. I cambiamenti si stanno facendo e intendiamo proseguire con determinazione”.

La presentazione del Progetto Splash rappresenta dunque un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di iniziative concrete dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie. In questo contesto, il contributo della Cooperativa A Casa di Enzo, soggetto che realizzerà il progetto di sollievo in acqua, costituisce un elemento centrale dell’iniziativa presentata presso la piscina comunale.

Un impegno che si inserisce in una visione più ampia del futuro della città: una Fiumicino capace di abbattere non soltanto le barriere architettoniche, ma anche quelle sociali e culturali, attraverso politiche e progetti che mettano al centro le persone e le loro esigenze.

“Il mio appello è rivolto a tutta l’amministrazione e a chiunque possa contribuire a questo percorso: dobbiamo lavorare insieme per una Fiumicino davvero inclusiva. Nessuno deve rimanere indietro. L’accessibilità non deve essere un privilegio, ma un diritto garantito a tutti”, conclude Mauro Stasio.