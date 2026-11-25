Fiumicino, Gianmarco Irienti lancia la proposta delle primarie aperte: “La scelta del candidato sindaco spetti ai cittadini”

Il Segretario di Azione – Fiumicino annuncia la propria disponibilità a partecipare alle eventuali primarie del centrosinistra: “Non dobbiamo partire dai nomi, ma dalle idee e dai progetti per il futuro della città”

Le primarie del centrosinistra per scegliere il prossimo candidato sindaco di Fiumicino. È questa la proposta lanciata ufficialmente da Gianmarco Irienti, Segretario di Azione – Fiumicino, che invita le forze politiche, le liste civiche e le realtà associative del territorio ad avviare un percorso democratico e partecipato in vista delle prossime sfide amministrative.

Irienti non si limita a proporre le primarie, ma annuncia anche la propria disponibilità a candidarsi, mettendo a disposizione idee, esperienze e proposte per contribuire alla costruzione di un progetto politico condiviso.

“Credo che i tempi siano ormai maturi per mettere nero su bianco idee, proposte e prospettive, iniziando a costruire un progetto politico serio, concreto e soprattutto capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini di Fiumicino”, dichiara Irienti, sottolineando la necessità di superare le dichiarazioni di principio per iniziare a delineare una visione concreta del futuro della città.

Tra le priorità indicate dal Segretario di Azione figurano una Fiumicino più sicura, meno inquinata, più verde e vivibile, con maggiori spazi e servizi per le famiglie e un’attenzione concreta alle persone con disabilità. Al centro della proposta anche le questioni ambientali, la gestione dei rifiuti e il contrasto al degrado urbano.

Non mancano i riferimenti alle infrastrutture, alla mobilità e allo sviluppo economico. Secondo Irienti, servono investimenti importanti, servizi pubblici adeguati e una programmazione capace di valorizzare le potenzialità del territorio, anche attraverso bandi pubblici trasparenti e opportunità rivolte alle imprese di ogni dimensione.

Un progetto che, nelle intenzioni del segretario, dovrà nascere soprattutto dall’ascolto delle comunità locali. “Abbiamo bisogno di tornare ad ascoltare i cittadini, conoscere le problematiche delle singole località, raccogliere idee, individuare soluzioni e costruire insieme le priorità”, afferma, evidenziando al tempo stesso la necessità che la politica sappia proporre progetti innovativi e una visione di sviluppo che vada oltre le emergenze quotidiane.

Per realizzare questo percorso, Irienti ritiene indispensabile la costruzione di una coalizione di centrosinistra forte, plurale e coesa, nella quale possano trovare spazio partiti, liste civiche e cittadini. Una coalizione che individui una figura in grado di rappresentare le diverse sensibilità politiche, garantire il rispetto degli impegni e lavorare all’interno di una squadra.

Da qui la proposta delle primarie aperte per individuare il candidato sindaco: “Ritengo che questa scelta debba appartenere ai cittadini, attraverso un confronto pubblico e democratico, e non essere il risultato esclusivo di accordi di palazzo o decisioni prese da pochi”.

Irienti rivolge un invito a tutte le forze politiche del centrosinistra, alle liste civiche e alle realtà associative interessate affinché presentino i propri progetti e, qualora lo ritengano, anche le proprie candidature, contribuendo a un percorso unitario e partecipato.

Un appello particolare viene indirizzato al Partito Democratico, area politica nella quale il segretario di Azione riconosce i propri valori e ideali di riferimento, affinché possa accogliere la proposta e promuovere un confronto aperto tra tutte le componenti disponibili del territorio.

Il messaggio politico di Irienti è chiaro: prima il programma, poi i nomi. “Non dobbiamo partire dai nomi per costruire un programma intorno alle persone, ma partire dalle idee, dai problemi e dalle soluzioni per individuare insieme chi possa rappresentarle al meglio”.

Una presa di posizione che accompagna l’annuncio della sua disponibilità a scendere in campo alle eventuali primarie, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla costruzione di un progetto politico per Fiumicino.

La conclusione del segretario di Azione è affidata a un principio che riassume il senso della sua proposta: “Fiumicino ha bisogno di una politica che sappia ascoltare, progettare, unire e assumersi delle responsabilità. La politica non deve scegliere al posto dei cittadini, ma offrire loro la possibilità di scegliere”.