ANCI, Zangrillo incontra Baccini: “I sindaci se li devono scegliere i cittadini”

A Verona il Ministro rilancia il confronto sul terzo mandato e sulle autonomie locali. Al centro dell’incontro allo stand del Comune di Fiumicino anche risorse ai Comuni, digitalizzazione e valorizzazione del personale della Pubblica Amministrazione

di Dario Nottola

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha accolto il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, presso lo stand del Comune di Fiumicino, allestito nell’ambito della 43ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, in corso a Veronafiere. La conferenza, alla quale hanno partecipato anche il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ed Enrico Michetti, Presidente della G.A.R.I, ha posto al centro del dibattito il ruolo dei Sindaci, le sfide delle autonomie locali e le prospettive di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

La conferenza si è aperta sulle note dell’Inno nazionale italiano, eseguito da Attilio Berni, direttore del Museo del Sassofono di Maccarese, accompagnato alle tastiere da Danilo Pierini.

Nel corso del suo intervento, il Ministro Zangrillo ha ribadito la centralità delle amministrazioni comunali e il valore del rapporto diretto tra Sindaci e cittadini, soffermandosi anche sul tema dei limiti ai mandati dei primi cittadini.

Il Ministro ha, inoltre, richiamato l’attenzione sulle misure adottate dal Governo a sostegno delle amministrazioni locali e sulle necessità di rendere la Pubblica Amministrazione più attrattiva per le nuove generazioni, soprattutto alla luce delle trasformazioni introdotte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

Il Sindaco Baccini ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo delle autonomie locali e di garantire alle amministrazioni strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dei territori.

“I Comuni sono un presidio essenziale di democrazia, perché rappresentano il livello istituzionale più vicino ai cittadini – ha dichiarato il Sindaco – Ogni giorno siamo chiamati ad affrontare problemi reali, assumendoci responsabilità che richiedono risposte tempestive. Per questo è necessario che il ruolo dei Sindaci venga pienamente riconosciuto e che le amministrazioni locali siano messe nelle condizioni di operare con risorse adeguate e procedure più semplici – prosegue – La presenza del Ministro Zangrillo al nostro stand, è stata un’importante momento di confronto sui temi che riguardano il futuro delle nostre città. L’ANCI è proprio questo: un luogo nel quale le esperienze dei territori possono contribuire alla definizione di politiche nazionali più attente alle esigenze delle comunità locali”.

A Verona, il terzo mandato dei sindaci è tornato al centro del confronto politico ed il ministro Zangrillo ha rilanciato la possibilità di superare il limite attuale: “Mi impegnerò nelle sedi opportune”, ha assicurato. La questione riguarda la possibilità di ricandidarsi per una terza volta consecutiva, oggi consentita solo nei Comuni fino a 15mila abitanti.

“I sindaci se li devono scegliere i cittadini – ha evidenziato Zangrillo – Ma non solo: una pubblica amministrazione moderna deve coniugare la tecnologia con le persone e ciò si realizza con la valorizzazione del capitale umano attraverso un’adeguata formazione, motivazione del personale e orgoglio di appartenenza. Penso che una formazione adeguata sia indispensabile per la realizzazione delle missioni e obiettivi che siano volano per il Paese. In un quadro di valorizzazione del personale la chiave è nella valorizzazione del merito e delle persone”.

“Riconosco al sindacato un lavoro responsabile condiviso in tutti questi anni che ha reso possibile il rinnovo dei contratti e i lavoratori hanno riconosciuto i nostri meriti – ha sottolineato – Abbiamo stanziato, ed è stato il primo governo a farlo nella storia repubblicana, delle risorse statali per sostenere le finanze dei Comuni: 50 milioni di euro per il 2027 che diventano 100 nel 2028. Adesso, d’accordo con il ministro Giorgetti, e sulla base delle richieste delle istanze che ci sono state fatte negli incontri con Anci, vedremo se c’è la possibilità di reperire ulteriori risorse per dare aiuto e contributo ai Comuni. C’è grande attenzione verso gli enti territoriali, naturalmente dobbiamo fare i conti con la necessità di garantire una tenuta dei conti dello Stato. Questo governo sui rinnovi contrattuali ha fatto quello che non ha mai fatto nessun altro governo nel passato perché abbiamo recuperato i ritardi accumulati dal 2022, abbiamo firmato due contratti, quelli relativi al 2022-24 e 2025-27, l’abbiamo fatto per tutti i comparti e quindi abbiamo realizzato l’obiettivo che ci eravamo dati e cioè quello di recuperare ritardi accumulati dai governi precedenti e cercare di dare continuità ai rinnovi contrattuali”.

“C’è una cassetta degli attrezzi per i comuni – ha concluso Zangrillo – per cercare di aiutare le realtà territoriali e soprattutto quelle più piccole a disporre di tutti gli strumenti che servono per poter agire. Noi qui davanti abbiamo una platea di sindaci che sono veramente degli eroi perché soprattutto in molte realtà, mi riferisco alle aree interne alle realtà più piccole, svolgono delle attività essenziali per la nostra collettività con una ristrettezza di risorse che veramente è preoccupante e quindi ci dobbiamo occupare dei nostri dei nostri territori, anche perché la vera pubblica amministrazione è quella dei territori, perché se la pubblica amministrazione ha la missione di servire i cittadini, chi è che sta più vicina ai cittadini sono i sindaci, sono i consiglieri comunali, sono gli assessori, sono le realtà territoriali”.