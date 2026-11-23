Nuova mareggiata sul litorale romano: spiagge e stabilimenti a rischio

Il maltempo torna a colpire la costa dopo l’episodio del 19 e 20 novembre. Criticità a Fregene, Isola Sacra, Focene e Ostia, dove l’erosione continua a preoccupare gli operatori balneari

di Dario Nottola

Dopo la prima di rilevante intensità nella stagione autunnale, che si è verificata gli scorsi 19 e 20 novembre, una nuova forte mareggiata, dalla notte scorsa, sta sferzando il litorale romano, da Ostia a Fregene e Passoscuro. Le onde, nelle ore scorse, hanno superato mediamente i 2,5 metri fino a sfiorare i 2,80 con vento fino ad oltre 80 km orari, questa mattina per fortuna placatosi.

In alcuni tratti della costa l’acqua è arrivata nuovamente fin sotto le strutture balneari, lambendo verande o circondando le cabine.

Nuova preoccupazione nel tratto centrale di Fregene, non protetto dalla barriera soffolta, dove venerdì scorso alcune strutture balneari hanno subito dei danni.

Preoccupazione rinnovata anche tra i balneari di Isola Sacra dove le scogliere frangiflutti continuano da tempo ad abbassarsi, non riuscendo più, come prima, ad esercitare una difesa efficace contro le onde.

Sotto osservazione anche strutture balneari di Focene ed Ostia, già da tempo colpite dalle conseguenze del fenomeno dell’erosione.

La mareggiata sta già trascinando sulle spiagge una nuova ondata, come era prevedibile, e sulle scogliere, di rifiuti, tronchi e detriti, così come sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Isola Sacra.