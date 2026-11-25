Il Leone d’Oro a Sandro Biondini: premiato il cuore del basket di Fiumicino

Lo storico dirigente dell’ASCD Boys 90, ha ricevuto a Montecitorio il prestigioso riconoscimento per l’impegno nello sport e nella promozione dei valori di aggregazione, amicizia e crescita dei giovani

Il Direttore Sportivo dell’ASCD Boys 90, storica associazione di basket di Fiumicino, Sandro Biondini, è stato insignito a Roma del Leone d’Oro al Merito, riconoscimento conferito nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia, iniziativa che dal 1947 valorizza personalità distintesi nei campi della cultura, dell’arte, dello sport, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, alla presenza dei rappresentanti del Comitato del Leone d’Oro. Il riconoscimento richiama il simbolo millenario della Serenissima Repubblica di Venezia e intende valorizzare l’impegno, i risultati e il contributo offerto alla collettività da personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti di attività.

Nel contesto dell’evento di premiazione Sandro Biondini, ha ricevuto dalle mani del Presidente del Premio, Sileno Candelaresi, il riconoscimento al merito per il costante impegno in ambito sportivo promosso dal direttore sportivo, quale eccellenza per la comunità di Fiumicino. L’iniziativa, moderata da Luz Adriana Sarcinelli, si è tenuta alla presenza di autorità istituzionali, esponenti del settore della cultura, dell’arte, della diplomazia e dell’impegno sociale.

Per Sandro Biondini ricevere questo importante riconoscimento è stata un’attestazione di stima per la storica attività sportiva nata negli anni ’90, proprio con i Boys 90, in un territorio dove nel basket l’associazione ha fatto da apripista e da precursore. Ragazze e ragazzi di Fiumicino si sono nel tempo appassionati a questa disciplina sportiva, raggiungendo, alcuni, altissimi livelli, con squadre di portata internazionale.

“Mi congratulo con Sandro Biondini per l’assegnazione del Leone d’Oro quale conferma ed omaggio alla perseveranza, alla professionalità e alla caparbietà sua e di tutta l’organizzazione dell’ASCD Boys 90. L’Associazione è ormai un punto di riferimento importante per il territorio, una fucina di giovani talenti che quotidianamente si impegnano per il raggiungimento di ottimi risultati in tutti i tornei nazionali ed esteri ai quali partecipano nelle diverse categorie – dichiara il consigliere comunale Paolo Calicchio – Biondini si è sempre impegnato per tutti i suoi giovani, in quanto lo sport per lui e per l’associazione costituisce soprattutto un’occasione di socialità e aggregazione. L’Associazione, infatti, ha negli anni creato una vera e propria comunità basata sull’amicizia e sulla condivisione, dove il rispetto e il piacere di stare insieme sono alla base di qualsiasi attività”.