Tutela degli animali, Fiumicino al centro del dibattito nazionale tra diritti e salute

Nell’aula consiliare il convegno dedicato alla tutela animale. Baccini: “Fondamentale l’impegno delle istituzioni contro il randagismo”. Presentato il Premio “La Penna di Noè”

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato il convegno nazionale “Il benessere e la tutela degli animali: profili sanitari e giuridici”, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, ed organizzato in collaborazione con il Premio letterario nazionale “La Penna di Noè”.

L’evento promosso dall’Associazione Valore Sociale Onlus è nato con l’obiettivo di incentivare la riflessione sul riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, capaci di provare sofferenza e dolore, ma anche gioia ed amore, assumendosi come cittadini la responsabilità della loro protezione.

Presenti per l’Amministrazione Comunale il Sindaco Mario Baccini e il Vice Sindaco Giovanna Onorati. A coordinare i lavori dell’aula il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

“Questo convegno, dedicato alla tutela e salvaguardia degli animali, riguarda un tema importante, non soltanto per il benessere della fauna stessa, ma per la qualità della nostra convivenza civile. Credo che oggi dobbiamo partire da una considerazione, una società che perde progressivamente il senso del rispetto verso la vita rischia, nel tempo, di perdere anche il rispetto verso sé stessa” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“La tutela degli animali – aggiunge – ci offre l’occasione per recuperare questo equilibrio, perchè amarli significa assumersi delle responsabilità concrete, garantendo condizioni di vita dignitose e un impegno condiviso nella lotta al randagismo“.

“Le istituzioni devono fare la loro parte – rimarca il Primo cittadino – e come Sindaco di una città che comprende una grande patrimonio naturale, agricolo, costiero e naturalistico è necessario che il rapporto uomo e natura sia parte integrante della nostra visione di sviluppo. Fondamentale è il coinvolgimento delle scuole, dell’associazionismo e del mondo scientifico. Il rispetto degli animali è una questione di civiltà, un valore condiviso che contribuisce a rendere la società più umana, è quanto indicato nel codice etico del comune”.

“Come amministrazione stiamo lavorando, ad esempio, alla prevenzione del randagismo, alla microchippatura e alla sterilizzazione. A Fiumicino è già strutturato un lavoro di rete tra le diverse realtà associative e in futuro si promuoveranno, altresì, attività di sensibilizzazione per i giovani” ha concluso il Sindaco Baccini.

Il convegno è poi proseguito con il video saluto dell’attore Massimo Wertmuller che ha parlato dell’importanza di proteggere gli animali e di quanto siano meritevoli di amore e attenzione.

Il dibattito si è successivamente articolato in due direttrici fondamentali che hanno approfondito da una parte le tematiche sanitarie, con un focus sulla prevenzione delle malattie e la tutela della salute pubblica, e dall’altra gli aspetti giuridico normativi, con un’analisi riguardante le direttive legislative contro il maltrattamento e gli obblighi gravanti su proprietari e operatori del settore.

Un approfondimento particolare è stato dedicato dai relatori in aula, tra giuristi, veterinari, attivisti, docenti e rappresentanti dell’associazionismo, proprio al regolamento UE, entrato in vigore lo scorso agosto, che per la prima volta uniforma le regole di tutti i paesi dell’Unione Europea in materia di allevamento, detenzione e vendita degli animali di compagnia.

Nel corso dell’evento è stato ufficialmente presentato al pubblico il Premio letterario nazionale “La Penna di Noè”, prima edizione di un’iniziativa culturale nata con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e dell’amore per gli animali attraverso la scrittura. Tra i promotori del concorso vi sono Chiara Cuscunù, ideatrice del premio e fondatrice di Adiuvare Srl, Velia Maria Lapadula, Presidente dell’Associazione Valore Sociale Onlus e Direttore editoriale di Cos’Accade e Sara Petrolini, Presidente della giuria, autrice di contenuti su libri e scrittura.