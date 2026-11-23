Sicurezza stradale e viabilità: proseguono i lavori per la nuova rotatoria tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo

Onorati: “Consentirà di migliorare la regolazione dei flussi veicolari, contribuendo a diminuire il rischio di incidenti in un tratto stradale particolarmente trafficato”

Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo, in località Crocicchie. Un intervento atteso da tempo per mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità locale, teatro negli anni di numerosi incidenti stradali e frequenti rallentamenti del traffico.

Attualmente le attività del cantiere sono concentrate lungo i margini della carreggiata, dove sono in corso gli interventi di sistemazione dei sottoservizi e dei marciapiedi. Si tratta di opere preliminari indispensabili per consentire il successivo avanzamento del progetto, che entrerà poi nella fase dedicata alla costruzione della nuova rotatoria.

L’intervento, approvato dalla Giunta comunale, interessa un’intersezione strategica lungo la SP 15b, arteria extraurbana che collega la via Aurelia alla Braccianese Claudia e rappresenta un collegamento importante tra i territori di Fiumicino, Roma e Anguillara Sabazia.

La nuova infrastruttura avrà l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi veicolari, ridurre i rallentamenti e moderare la velocità dei mezzi in transito, contribuendo così a diminuire il rischio di incidenti. Il progetto prevede inoltre l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza dell’incrocio.

“La nuova rotatoria consentirà di migliorare la regolazione dei flussi veicolari, ridurre i rallentamenti e moderare la velocità dei mezzi in transito, contribuendo a diminuire il rischio di incidenti in un tratto stradale particolarmente trafficato – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Continueremo a monitorare ogni fase dell’intervento, affinché i lavori proseguano nel rispetto dei tempi programmati e si possa arrivare quanto prima al completamento di un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza e la mobilità del territorio”.

Un’opera importante, dunque, che punta a risolvere le criticità di un incrocio da tempo considerato particolarmente delicato, migliorando la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in un’area di collegamento tra diversi territori.