Piccole rotatorie crescono: tre nuove rotonde ai confini di Fiumicino

Dopo anni di attese e incidenti, tre nuovi interventi per rendere più sicure le strade a nord di Fiumicino. Ma resta ancora un incrocio da incubo

di Patrizio Pavone

Parafrasando il celebre titolo Piccole donne crescono, seguito del romanzo di Louisa May Alcott, abbiamo voluto intitolare questo articolo “Piccole rotatorie crescono”. Perché, seppure con tempi a volte biblici, qualcosa finalmente si muove sul fronte della sicurezza stradale e della viabilità nel territorio a nord di Fiumicino.

Tre incroci particolarmente problematici stanno infatti per essere trasformati in rotatorie, con l’obiettivo di rendere più sicura e scorrevole la circolazione. Una è già entrata in funzione, mentre per le altre due sono stati avviati i cantieri.

La prima buona notizia arriva da Osteria Nuova, dove proprio ieri è stata inaugurata la rotatoria all’incrocio tra via Braccianese e via Anguillarese. Si tratta di uno snodo fondamentale, attraversato dalle linee Atac 030 e 024, oltre che dal traffico proveniente da Anguillara e diretto verso Bracciano, Manziana e i centri limitrofi.

Qui, un tempo, esisteva un semaforo che andò fuori uso circa vent’anni fa e che, incredibilmente, non è mai stato ripristinato. Il risultato? Lunghe code, disagi quotidiani e una circolazione spesso caotica.

Ebbene, dopo cinque mesi di lavori, la nuova grande rotatoria, con un’isola centrale di circa 40 metri di diametro, è finalmente percorribile. Restano da completare l’asfaltatura dei marciapiedi laterali e la sistemazione a verde dell’area centrale, ma ciò che più conta è che l’infrastruttura è già operativa, con grande soddisfazione degli automobilisti, fino a ieri costretti a una lunga deviazione verso Bracciano.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Da circa una settimana sono infatti iniziati i lavori per un’altra rotatoria in un punto nevralgico della viabilità del settore nord di Fiumicino: l’incrocio tra via Santa Maria di Galeria, via Braccianese e via della Stazione di Cesano.

Un’intersezione particolarmente insidiosa, dove nel corso degli anni si sono verificati numerosi incidenti, spesso favoriti dalla velocità eccessiva e dalla scarsa prudenza degli automobilisti. La nuova sistemazione dovrebbe contribuire a ridurre sensibilmente i rischi.

Un altro cantiere è stato aperto all’incrocio tra via Casale di Sant’Angelo e via di Tragliatella, anch’esso teatro in passato di gravi incidenti stradali. Di questo pericoloso snodo ci eravamo già occupati in due precedenti articoli, proprio per richiamare l’attenzione delle amministrazioni competenti sulla necessità di intervenire.

Qui, tuttavia, la situazione era resa particolarmente complicata da un ostacolo tutto italiano: la burocrazia. L’incrocio si trova infatti al confine tra i territori comunali di Anguillara Sabazia, Fiumicino e Roma, con tutte le difficoltà di coordinamento che una simile collocazione può comportare.

Lo scorso anno anche l’associazione “I Due Liocorni” aveva promosso una manifestazione di sensibilizzazione proprio lungo questa strada, alla quale parteciparono il sindaco di Anguillara e il vicesindaco di Fiumicino. Ora, finalmente, le ruspe sono al lavoro e il cantiere sembra procedere speditamente. I tempi previsti per il completamento dell’opera si aggirano intorno ai cinque mesi.

Insomma, dopo anni di attesa, qualcosa sembra davvero cambiare. Rimane però ancora un nodo irrisolto, forse uno dei più pericolosi per la circolazione nel territorio a nord di Fiumicino: l’incrocio tra via di Tragliata, via Boccea e via Pontarrone.

Qui la conformazione stradale presenta criticità evidenti. Le quattro direttrici convergono con angolazioni oblique, formando una sorta di croce di Sant’Andrea, che rende particolarmente difficoltosa la visuale dei veicoli in arrivo dalle diverse direzioni.

Una situazione che richiederebbe un intervento risolutivo, prima che si verifichino altri gravi incidenti. Dunque, se tre rotatorie stanno finalmente diventando realtà, perché non cominciare a pensare seriamente anche alla quarta?

Speriamo che il prossimo miracolo della viabilità locale non richieda altri vent’anni di attesa!