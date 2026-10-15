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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 15 Ottobre 2026

Palidoro: venerdì 16 ottobre chiusura temporanea dell’Ufficio Comunale per guasto alla fibra ottica

Per garantire la continuità dei servizi i cittadini potranno rivolgersi agli Uffici Comunali di Fiumicino

 

 

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che domani, venerdì 16 ottobre 2026 l’Ufficio Comunale di Palidoro resterà chiuso al pubblico a causa di un’interruzione della rete in fibra ottica sul territorio, dovuta a problematiche tecniche indipendenti dall’Amministrazione comunale.

 

Per garantire la continuità dei servizi i cittadini che abbiano necessità potranno rivolgersi agli Uffici Comunali di Fiumicino, aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.30, in Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 78.

 

Anche per le pratiche relative agli atti di Stato Civile, sarà necessario recarsi presso gli uffici di Fiumicino.

 

 

 

 

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Tags
fibra ottica Palidoro Uffici comunali
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