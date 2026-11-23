Nuova mareggiata sul litorale romano, Fregene lancia l’ennesimo SOS alla Regione

Onde fino a 2,80 metri e vento oltre gli 80 km/h: stabilimenti e piazzali invasi dall’acqua. I balneari chiedono certezze sull’avvio dei lavori della barriera sottomarina

di Dario Nottola

Con la seconda nuova forte mareggiata d’autunno in corso dalla scorsa notte, i balneari della costa centrale di Fregene, che hanno subito danni nei giorni passati, hanno lanciato un nuovo SOS alla Regione Lazio. Anche oggi diverse strutture ed i piazzali sono stati invasi dall’acqua del mare: circostanza accaduta anche sul lungomare della Salute di Fiumicino, alle prese con la sempre meno efficacia di difesa delle scogliere, come ha dimostrato un video sui social diffuso oggi dal “Vittoria”. Situazioni complicate anche all’Idroscalo di Ostia ed in altre strutture balneari della costa lidense.

Nell’appello alla Regione alcuni balneari di Fregene chiedono assolute certezze sulla data d’inizio dei lavori della barriera sottomarina di difesa anche nel tratto centrale, dopo quelli già effettuati sulla costa sud. Le onde nella notte hanno superato mediamente i 2,5 metri fino a sfiorare i 2,80 con vento fino ad oltre 80 km orari, questa mattina per fortuna calmatosi.

La mareggiata sta continuando a trascinare sulle spiagge del litorale romano una nuova ondata di rifiuti, tronchi e detriti, così come sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Isola Sacra.

“A Fregene, l’ultima mareggiata ha causato un grave arretramento della costa tra gli stabilimenti Ondina, Rio, Manila, Cocco Loco e Barracuda, mettendo le strutture a rischio crollo se non si interviene velocemente – hanno dichiarato i balneari di Fregene – L’assenza di accessi a nord e a sud impedisce inoltre il transito dei mezzi per la messa in sicurezza autonoma, rendendo urgente un intervento della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino”.