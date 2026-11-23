Metromare, sospesa la circolazione tra Colombo e Acilia per una fuga di gas

Evacuate e chiuse in via precauzionale le stazioni di Lido Nord, Lido Centro e Ostia Antica. Attivati bus sostitutivi nella tratta interessata

Circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Metromare, nel tratto compreso tra Colombo e Acilia, a causa di una fuga di gas. Il provvedimento è stato disposto su richiesta dei Vigili del Fuoco.

Astral Spa ha precisato che la perdita non è riconducibile alle infrastrutture ferroviarie. In via precauzionale, le stazioni di Lido Nord, Lido Centro e Ostia Antica sono state evacuate, chiuse e messe in sicurezza. Sul posto sono presenti anche le Forze dell’ordine.

Per garantire la mobilità dei passeggeri, Cotral ha attivato un servizio di bus sostitutivi nella tratta interrotta. Il servizio ferroviario resta invece regolarmente attivo tra Acilia e Roma Porta San Paolo.