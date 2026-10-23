Manifestazioni domani a Roma, la Questura vara il piano di sicurezza

Disposti controlli rafforzati nel centro storico e nelle aree periferiche, con il coinvolgimento delle diverse forze di polizia e il supporto dei droni. Previsti cortei e mobilitazioni spontanee.

di Dario Nottola

La strategia “della saturazione” del territorio reale e virtuale è il cuore del piano di sicurezza illustrato dal Questore di Roma a conclusione del Tavolo tecnico presieduto nella mattinata odierna presso la sede della Questura capitolina. Il vertice ha coinvolto tutti i dirigenti del quartier generale della Polizia di Stato a Roma, oltre a tutte le altre Forze di polizia ed agli enti che, a diverso titolo, sono chiamati a concorrere nella macchina securitaria per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

“La logica di sistema rappresenta, ancora una volta, la chiave di lettura di un processo di governo dell’ordine pubblico ormai sedimentato, che vedrà in campo, nel prossimo weekend, con una modalità di impiego integrata, i dispositivi finalizzati alla gestione delle manifestazioni ritualmente preavvisate, così come delle mobilitazioni spontanee annunciate in ambienti virtuali, con un’attività di presidio del territorio a cui è stato dato ulteriore impulso rispetto agli assetti quotidiani ordinari”, spiega la Questura.

La sicurezza sarà declinata con l’attuazione di un circuito operativo che, con particolare riferimento al controllo del territorio, interesserà tutte le zone del centro storico, con riguardo ai siti che si prestano ad aggregazioni massive di soggetti. Non saranno tralasciate le direttrici che consentono di arrivare alle già citate zone dagli anelli più periferici della città e della provincia, anche in ragione della rete della metropolitana urbana.

Oltre ai contingenti della Forza pubblica che saranno schierati per la gestione delle manifestazioni, il sistema sicurezza vedrà gli uffici della Questura affiancati dal concorso operativo delle Specialità della Polizia di Stato. In particolare, alla Polizia ferroviaria sarà affidato il presidio dei principali scali logistici cittadini.

Ormai da giorni anche il Centro per la sicurezza cibernetica di Roma ha intensificato il monitoraggio degli ambienti OSINT, in particolare connessi alle piattaforme di social networking, al fine di captare eventuali contenuti utili alla lettura delle dinamiche dell’ordine pubblico, operando in stretto raccordo con la Digos e con gli uffici informativi delle altre Forze di polizia.

Nel dettaglio, l’attenzione è rivolta anche ad ambienti, tra cui anche quelli “sportivi”, idonei a catalizzare forme di “contro-mobilitazioni”, in risposta alle dinamiche andate in scena in altre città italiane, finalizzate al presidio delle aree urbane.

Il sistema integrato per la gestione della sicurezza vedrà in campo anche l’Arma dei carabinieri, che affiancherà l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma nell’attività di presidio del territorio, in ossequio ad una mappatura della città oggetto di un’attenta pianificazione.

La visione dei servizi sarà completata con il supporto aereo garantito dai droni in dotazione alla Questura di Roma, così come dal velivolo del I Reparto Volo della Polizia di Stato e dai velivoli dell’Arma dei Carabinieri, che concorreranno, dall’alto, all’intercettazione di eventuali gruppi di soggetti potenzialmente controindicati ai fini della gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Promemoria manifestazioni preavvisate

Corteo Gioventù Nazionale

Preavvisato

Ore 10:00-13:30

Itinerario: piazza della Libertà-piazza Risorgimento

Corteo Asse imperialista

Preavvisato

Ore 15:00-19:00

Itinerario: piazza della Repubblica-Fori Imperiali

Manifestazioni non preavvisate

Mobilitazione Movimento 17 Ottobre

Circo Massimo

Ore 15:00

Piazza del Popolo

Ore 15:00