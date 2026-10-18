Maccarese, si spegne il sorriso della maestra Liliana Verlich

Insegnante, artista e punto di riferimento per tante generazioni. Fabio Zorzi: “Dedichiamole uno spazio pubblico, perché il suo ricordo viva anche nel futuro”

La comunità di Maccarese perde una delle sue figure più conosciute e amate. È venuta a mancare Liliana Verlich, storica maestra della scuola Marchiafava, artista e donna molto attiva nella vita culturale e associativa del territorio.

Oltre ad aver accompagnato nella crescita intere generazioni di bambini, Liliana ha dedicato grande impegno alla promozione dell’arte e della creatività. Nella sua storica sede a Maccarese, per anni ha tenuto corsi e laboratori di pittura, ceramica e scultura per bambini e adulti, offrendo importanti occasioni di incontro e partecipazione.

“Una notizia che mi ha colpito molto. Ho avuto la fortuna di essere anche io un suo alunno e, a distanza di più di trent’anni, ne conservo ancora un ricordo nitido. Una maestra sempre allegra, sorridente, capace di andare oltre l’insegnamento e di far crescere la fantasia e la sensibilità di noi bambini” dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale di Fiumicino.

“I tanti messaggi di affetto di queste ore dimostrano quanto abbia lasciato un segno nella nostra comunità, non soltanto come insegnante, ma anche per il suo impegno culturale e sociale. Per questo – aggiunge – ho presentato ufficialmente una mozione al Consiglio comunale di Fiumicino, chiedendo di valutare la possibilità di intitolarle uno spazio pubblico a Maccarese, possibilmente nelle vicinanze della scuola Marchiafava. Sarebbe un bel riconoscimento per una donna che ha dato tanto al nostro territorio e un modo per mantenerne vivo il ricordo anche nelle nuove generazioni”.

“Alla sua famiglia rivolgo le mie più sincere condoglianze. Ciao maestra Liliana, grazie per quello che ci hai lasciato” conclude Fabio Zorzi.