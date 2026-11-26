Isola Sacra, Giornata nazionale degli alberi: gli alunni piantano due lecci e un ginepro

L’iniziativa di educazione ambientale dell’Istituto Grassi con i Carabinieri Forestali di Ostia

di Dario Nottola

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, gli alunni delle classi quarte del plesso di Isola Sacra dell’Istituto Grassi hanno vissuto un’importante esperienza di educazione ambientale e cittadinanza attiva.

Nella giornata di lunedì 23 novembre, la scuola ha accolto i Carabinieri Forestali di Ostia, che, con la partecipazione attiva dei bambini, hanno messo a dimora due lecci e un ginepro.

L’iniziativa è stata una preziosa occasione di apprendimento e confronto: attraverso numerose domande rivolte ai Carabinieri, gli alunni hanno approfondito le proprie conoscenze, maturato una maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e rafforzato il loro amore per la natura.

A conclusione dell’incontro, i bambini hanno donato ai Carabinieri i lavori realizzati per l’occasione, che saranno esposti all’interno della caserma.

“Una significativa testimonianza di come la sinergia tra scuola e istituzioni possa contribuire a far crescere, insieme agli alberi, il senso di responsabilità e la coscienza civica delle nuove generazioni”, viene sottolineato.