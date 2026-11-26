Il fronte No Porto torna in piazza con un’assemblea pubblica dopo lo sgombero del presidio

Sabato 28 novembre in piazza Grassi: “Torniamo a incontrarci pubblicamente per difendere il nostro territorio”

di Dario Nottola

Contro lo sgombero del “presidio no porto e dei bilancioni” un’assemblea pubblica è stata indetta per sabato 28 novembre, alle 10.30, in piazza Grassi a Fiumicino. Lo rende noto l’Unione Inquilini Fiumicino.

“Dopo lo sgombero del presidio No Porto e dei Bilancioni del 12 novembre, torniamo a incontrarci pubblicamente per difendere il nostro territorio, i beni comuni e i diritti delle persone – viene sottolineato – Lo sgombero non ha cancellato le ragioni della nostra mobilitazione, né il diritto della cittadinanza a decidere del futuro di Fiumicino. In vista del Consiglio comunale straordinario del 1° dicembre, costruiamo insieme i prossimi passi della vertenza. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, i comitati e le realtà territoriali a partecipare. Non si sgombera la memoria. Non si sgombera il dissenso. Non si sgombera il futuro di una città”.