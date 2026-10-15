Granaretto, inaugurati i nuovi spazi sportivi della scuola media Leonardo Albertini: investiti oltre 100mila euro

Pista per la corsa, salto in lungo e nuove attrezzature ginniche per gli studenti. Baccini: “Investire nella scuola significa promuovere benessere, crescita e socializzazione”

Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi sportivi della Scuola Media Leonardo Albertini, in via di Granaretto, a seguito degli interventi di manutenzione e riqualificazione realizzati dall’Amministrazione comunale di Fiumicino, per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

I lavori hanno interessato sia l’edificio scolastico sia le aree esterne, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità degli ambienti destinati alle attività didattiche e sportive. In particolare, sono stati risolti i problemi di infiltrazione e ripristinate le parti deteriorate della tettoia. L’area esterna è stata completamente riqualificata e trasformata in uno spazio attrezzato per l’attività fisica, con la realizzazione di una nuova pista per la corsa, un’area dedicata al salto in lungo, l’installazione di attrezzature ginniche e di un tavolo da ping-pong.

L’inaugurazione è stata accompagnata da una dimostrazione sportiva che ha visto protagonisti gli alunni e le alunne dell’istituto, offrendo l’occasione per presentare le nuove strutture.

“Con questo intervento restituiamo agli studenti spazi rinnovati, sicuri e funzionali, nei quali lo sport possa diventare parte integrante del loro percorso educativo” dichiara il Sindaco Mario Baccini.

“La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche uno spazio di relazione – evidenzia – nel quale i ragazzi costruiscono legami, sviluppano capacità e imparano il valore della collaborazione e del rispetto reciproco. Per questo riteniamo fondamentale investire non soltanto negli edifici, ma anche negli ambienti che favoriscono il benessere psicofisico e la socializzazione”.

“La crescita di una città si misura anche attraverso la qualità dei servizi e degli spazi che mette a disposizione delle nuove generazioni. Accanto alle grandi opere infrastrutturali. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire, attraverso una programmazione che tenga insieme lo sviluppo del territorio e le esigenze delle comunità scolastiche.” conclude il Primo cittadino