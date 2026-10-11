Fregene, al via il ripristino della staccionata della ciclabile al Villaggio dei Pescatori

Dopo le segnalazioni dei residenti, l’amministrazione comunale ha avviato i lavori nel tratto iniziale vicino al “parcheggione”. Attesi il completamento dell’intervento e lo sfalcio lungo la ciclo-pedonale verso Parco Leonardo.

di Dario Nottola

Promessa mantenuta dopo gli Sos. L’amministrazione comunale di Fiumicino, attraverso l’Area Ambiente, ha avviato la sistemazione della staccionata in legno che delimita la suggestiva ciclabile al Villaggio dei Pescatori, a Fregene. Dopo aver provveduto a ordinare il materiale necessario al ripristino della staccionata, la ditta incaricata dall’assessorato guidato da Stefano Costa ha già rimosso, nel tratto iniziale, vicino al “parcheggione”, una parte dei pali ammalorati e li ha sostituiti, ridonando armonia, continuità e decoro alla struttura. L’intervento è ora atteso dal completamento fino a Largo Jacques Sernas.

Anche attraverso un nostro articolo del 22 settembre scorso, da tempo i residenti lamentavano, infatti, lo stato di degrado della struttura in legno: per un tratto di diverse centinaia di metri molti pali apparivano a terra o piegati a causa di atti vandalici e dell’usura del tempo. Pertanto, chiedevano di intervenire per ripristinare lo stato di decoro lungo la ciclovia, con la sostituzione dei pali, affinché possa essere restituita un’adeguata cartolina di uno dei luoghi più frequentati e iconici, non solo nel periodo estivo, del litorale, davanti a un’area verde naturalistica, tra Largo Ennio Flaiano, via Silvi Marina e Largo Jacques Sernas, il noto attore pioniere del Villaggio, che ha partecipato a tanti film italiani dagli anni ’60 in poi. Inoltre, diversi punti della ciclabile, inaugurata nel giugno 2018, erano privi della recinzione e segnalati con alcuni rudimentali nastri.

Continua a essere invece critica la situazione lungo la ciclo-pedonale che dall’Episcopio di Porto richiama gli appassionati delle due ruote a Parco Leonardo, dove le staccionate di castagno sono divelte o addirittura mancanti, a causa della presenza di folta vegetazione. Anche il tracciato presenta criticità. La situazione è stata segnalata più volte sui social da molti ciclisti, ma anche da appassionati di passeggiate. L’amministrazione comunale ha messo in cantiere a breve interventi di sfalcio.