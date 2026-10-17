Focene, grande successo per la prima raccolta di sangue: la solidarietà vince ancora

Partecipazione ed entusiasmo allo stabilimento L’Arcobaleno per l’iniziativa organizzata in collaborazione con la FRATRES di Fiumicino. Una giornata all’insegna della generosità e dell’impegno verso il prossimo

Una mattinata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e del senso di comunità. Grande successo a Focene per la prima raccolta di sangue organizzata sul territorio in collaborazione con l’associazione FRATRES di Fiumicino, che si è svolta presso lo stabilimento balneare L’Arcobaleno.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione da parte dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’invito a compiere un gesto semplice ma di straordinaria importanza: donare il sangue per aiutare chi ne ha bisogno e contribuire a salvare vite umane.

Un risultato accolto con grande soddisfazione dagli organizzatori, che hanno sottolineato il valore umano e sociale dell’iniziativa, capace di trasformare una mattinata in un’importante occasione di sensibilizzazione e condivisione.

“Sono davvero felice che la cittadinanza di Focene abbia aderito con tanto entusiasmo a questa iniziativa. Donare il sangue significa donare speranza, tendere una mano a chi ne ha bisogno e contribuire a salvare vite umane. Ogni donazione è un gesto d’amore e di grande responsabilità verso gli altri”.

Parole che testimoniano l’importanza di promuovere la cultura della donazione e di rafforzare, anche attraverso iniziative concrete, lo spirito di solidarietà che anima la comunità locale.

Quella ospitata dallo stabilimento L’Arcobaleno rappresenta infatti la prima raccolta di sangue realizzata a Focene insieme alla FRATRES, un appuntamento che potrebbe segnare l’inizio di un percorso destinato a proseguire nel tempo.

L’auspicio è che il successo dell’iniziativa possa aprire la strada a nuovi appuntamenti, offrendo ai cittadini ulteriori opportunità per contribuire attivamente a una causa di fondamentale importanza per la salute e la vita di tante persone.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i cittadini che hanno partecipato, alla presidente dell’associazione FRATRES di Fiumicino, Roberta Zoppo, per la preziosa collaborazione, e allo stabilimento L’Arcobaleno, che ha messo a disposizione i propri spazi contribuendo alla riuscita dell’evento.

La giornata si chiude così con un messaggio di speranza e un forte richiamo al valore della partecipazione collettiva. Focene ha dimostrato ancora una volta come la solidarietà possa trasformarsi in un gesto concreto, capace di fare davvero la differenza.

Perché donare il sangue non è soltanto un atto di generosità: significa donare una possibilità di vita a chi ne ha più bisogno.