Fiumicino, trasporto scolastico per gli alunni con disabilità: confronto tra Comune, famiglie e nuovo gestore

Al centro dell’incontro le criticità emerse nella fase di avvio del servizio, l’organizzazione dei percorsi e il rispetto degli orari. L’assessore Monica Picca: “Il nostro obiettivo è garantire un trasporto puntuale, affidabile e attento alle esigenze di ogni ragazzo”

Migliorare il servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità, ascoltando le esigenze delle famiglie e individuando soluzioni concrete alle criticità emerse con l’avvio della nuova gestione. È stato questo il tema al centro dell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Fiumicino, i genitori degli studenti e i rappresentanti della società che ha recentemente assunto la gestione del servizio.

Un momento di confronto diretto che ha consentito di fare il punto sulla situazione attuale, raccogliere segnalazioni e osservazioni delle famiglie e affrontare gli aspetti organizzativi che necessitano di particolare attenzione.

Tra le questioni approfondite, l’organizzazione dei percorsi, il rispetto degli orari e il coordinamento del trasporto in relazione alle esigenze specifiche dei singoli alunni. Elementi fondamentali per un servizio che rappresenta non soltanto un mezzo per raggiungere gli istituti scolastici, ma anche uno strumento essenziale per garantire il diritto allo studio e sostenere la quotidianità delle famiglie.

All’incontro hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e l’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.

“Abbiamo ritenuto importante incontrare personalmente le famiglie, insieme al sindaco e alla società che gestisce il trasporto, perché siamo consapevoli di quanto questo servizio sia essenziale per la quotidianità dei ragazzi e per l’organizzazione familiare”, ha dichiarato l’assessore Picca.

L’attenzione dell’Amministrazione si concentra soprattutto sulla necessità di garantire risposte personalizzate, tenendo conto delle diverse condizioni e necessità degli studenti.

“Il trasporto dedicato agli alunni con disabilità richiede un’attenzione particolare, perché deve tenere conto di esigenze individuali che non possono essere affrontate attraverso soluzioni standardizzate – ha sottolineato l’assessore – Per questo abbiamo voluto ascoltare direttamente le osservazioni dei genitori e confrontarci con il gestore sulle modalità più appropriate per rispondere alle diverse necessità”.

La fase di avvio della nuova gestione rappresenta uno dei passaggi più delicati, soprattutto per un servizio che richiede continuità, puntualità e un’organizzazione capace di adattarsi alle esigenze degli utenti.

“Siamo in una fase di assestamento legata all’ingresso di una nuova società – ha proseguito Picca – Il nostro obiettivo è garantire un servizio puntuale, affidabile e soprattutto attento alle esigenze di ciascun ragazzo. Le segnalazioni delle famiglie rappresentano un contributo prezioso, perché ci permettono di individuare le situazioni sulle quali intervenire“.

L’incontro, nelle intenzioni dell’Amministrazione, non dovrà rimanere un appuntamento isolato, ma rappresentare l’inizio di un confronto costante tra istituzioni, famiglie e gestore, per monitorare il funzionamento del servizio e affrontare tempestivamente eventuali problematiche.

“Il confronto di oggi non vuole essere un episodio isolato, ma parte di un percorso di collaborazione che intendiamo portare avanti con continuità. Sappiamo che dietro ogni richiesta ci sono le esigenze di una famiglia e il diritto di ogni studente a frequentare la scuola nelle migliori condizioni possibili. Il nostro compito è tradurre l’ascolto in risposte”, ha concluso l’assessore.

La sfida sarà ora trasformare le osservazioni raccolte durante l’incontro in miglioramenti concreti, assicurando agli alunni con disabilità un servizio di trasporto scolastico efficiente, regolare e realmente rispondente alle loro necessità.