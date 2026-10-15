Fiumicino, più alberi contro il caldo: da novembre nuove piantumazioni in parchi e strade

L’assessore all’Ambiente Stefano Costa anticipa i progetti del Comune per potenziare il verde pubblico: interventi in diverse località, un progetto di riforestazione e maggiore attenzione alla tutela del patrimonio arboreo

di Matteo Fasano

Una Fiumicino più verde, con più alberi, più ombra e spazi urbani maggiormente vivibili, soprattutto durante le estati sempre più calde. È questa la direzione verso cui intende muoversi l’Amministrazione comunale, che annuncia l’avvio di un nuovo programma di piantumazioni in diverse zone del territorio a partire dal mese di novembre.

Il tema è di grande attualità. Con temperature estive sempre più elevate, aumentare il patrimonio arboreo non rappresenta soltanto una scelta di decoro urbano, ma una necessità ambientale. Gli alberi contribuiscono infatti a ridurre le temperature, contrastare il fenomeno delle cosiddette “isole di calore” e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Ma quali sono, concretamente, i progetti del Comune di Fiumicino per incrementare il verde pubblico? Lo abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente Stefano Costa, anche alla luce del recente intervento annunciato in via San Carlo, a Palidoro, dove è prevista la rimozione di numerose alberature considerate pericolose.

Nuovi alberi da novembre: ecco le zone interessate “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della forestazione urbana per contrastare le estati calde e mitigare l’effetto isola di calore”, ha dichiarato Costa, annunciando un programma di ripiantumazioni che prenderà il via già dal prossimo novembre.

Gli interventi interesseranno diverse aree del territorio comunale: via Monti dall’Ara, via Torre del Pagliaccetto, il Parco di Villa Guglielmi, la Pineta Monumentale nel settore C, via della Pineta di Fregene, via Castel San Giorgio e il Parco di via Monte Solarolo, oltre ad altre strade ancora da specificare.

Non soltanto nuove piantumazioni. L’assessore ha inoltre reso noto che il Comune ha recentemente partecipato a un avviso pubblico per un progetto di riforestazione su un terreno di proprietà comunale, un’iniziativa che, se finanziata, permetterebbe di ampliare ulteriormente il patrimonio verde cittadino.

Via San Carlo: dopo gli abbattimenti si valuteranno nuove alberature Nel corso del nostro approfondimento, Costa è tornato anche sulla situazione di via San Carlo, importante collegamento con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“La rimozione degli alberi – spiega Costa – è stata resa necessaria dalle condizioni delle piante, risultate gravemente compromesse o morte secondo le perizie agronomiche, e quindi potenzialmente pericolose per la circolazione. L’intervento rientra in un progetto più ampio di riqualificazione che prevede anche il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuovi pali per l’illuminazione“.

Per quanto riguarda il futuro verde della strada, Costa ha precisato che la tipologia e il numero delle nuove alberature saranno valutati sulla base delle indicazioni della Commissione di Riserva, privilegiando specie capaci di garantire ombra e decoro senza interferire con la viabilità e le infrastrutture.

Non solo piantumazioni: anche cura e prevenzione L’obiettivo dell’Amministrazione è anche quello di preservare il patrimonio arboreo già presente. A questo proposito, l’assessore ha ricordato i controlli agronomici periodici, gli interventi di manutenzione e i trattamenti endoterapici effettuati, già dallo scorso anno, sui pini domestici presenti nel territorio comunale.

Nuove piantumazioni, riforestazione e tutela degli alberi esistenti: sono questi, dunque, i principali ambiti di intervento annunciati dal Comune.

Ora l’attenzione si sposta sulla realizzazione del programma, sui tempi e sul numero effettivo di alberi che verranno messi a dimora. Perché una città più verde non è soltanto una questione estetica: significa avere strade più ombreggiate, parchi più accoglienti e un ambiente urbano capace di affrontare meglio le sfide climatiche dei prossimi anni.