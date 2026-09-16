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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 16 Settembre 2026

Fiumicino, consegne di droga in bici elettrica: arrestato un uomo

La polizia risale alla base del presunto delivery: sequestrati cocaina, hashish, bilancini e contanti

 

Un sistema di consegne a domicilio di sostanze stupefacenti, con le ordinazioni gestite a distanza e l’ultimo tratto percorso in sella a una bicicletta elettrica. È quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Fiumicino nell’ambito di un’attività antidroga che ha portato all’arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio.

 

 

Seguendo il circuito delle consegne, gli agenti sono risaliti a quella che, secondo gli investigatori, sarebbe stata la base utilizzata per preparare e distribuire le dosi.

 

 

All’interno di un cassetto di una scrivania sono stati trovati oltre 34 grammi di cocaina e circa 9 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, telefoni cellulari e 230 euro in contanti.

 

 

Il materiale è stato sequestrato e per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

 

 

 

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Droga
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