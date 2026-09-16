Centro di raccolta di via del Pesce Luna, chiusura prolungata per completare i lavori

Durante gli scavi sono emersi alcuni aspetti tecnici che richiedono qualche giorno in più. Resta operativo il punto provvisorio in via Foce Micina
Si prolunga di alcuni giorni la chiusura del Centro di Raccolta di via del Pesce Luna. La decisione si è resa necessaria dopo che, nel corso degli scavi effettuati nell’ambito dei lavori in corso, sono emersi alcuni aspetti tecnici che richiedono ulteriori interventi prima della riapertura della struttura.
I lavori proseguiranno quindi per consentire il completamento delle opere previste e il ripristino della piena operatività del centro. Nel frattempo, per garantire la continuità del servizio ai cittadini, resterà attivo il punto di raccolta provvisorio allestito nel parcheggio del nuovo Plateatico, in via Foce Micina.
La postazione temporanea consentirà di continuare a conferire le principali tipologie di rifiuti normalmente previste dal servizio. Sarà aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 19.
Nel punto di raccolta provvisorio potranno essere conferiti rifiuti ingombranti, RAEE, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali inerti, sfalci e potature.
La soluzione temporanea resterà dunque a disposizione degli utenti durante il prolungamento della chiusura del centro di via del Pesce Luna, in attesa del completamento degli interventi.