Auto in fiamme sulla Portuense, alta colonna di fumo: traffico in difficoltà vicino al Ponte 2 Giugno

Il rogo poco dopo le 17 nel tratto che conduce alla rotonda di via degli Orti. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Da accertare le cause dell’incendio

Momenti di concitazione poco dopo le 17 nella zona del Ponte 2 Giugno, lungo la via Portuense, dove un veicolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

L’incendio è divampato nel tratto di strada che conduce alla rotonda di via degli Orti, richiamando l’attenzione di automobilisti e residenti. Dal mezzo in fiamme si è levata una densa e alta colonna di fumo nero, visibile anche da diverse parti della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme agli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità e gli inevitabili disagi al traffico nella zona circostante.

Restano al momento da accertare le cause che hanno originato il rogo. L’incendio ha provocato ripercussioni sulla circolazione locale, con rallentamenti e difficoltà per gli automobilisti in transito lungo la Portuense e nelle strade limitrofe.