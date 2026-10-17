A Tragliata Baccini presenta “Dentro al potere”: un viaggio tra politica, fede e impegno civile

Nella cornice di Stalla Aperta, il sindaco di Fiumicino ha raccontato il suo percorso umano e istituzionale, dagli incontri con i Pontefici alle sfide della politica contemporanea

di Fernanda De Nitto

La splendida cornice rurale di Tragliata ha fatto da sfondo alla presentazione del libro del Sindaco Mario Baccini “Dentro al potere”, il volume edito da Gangemi Editore International, nato come un dialogo con Piero Schiavazzi, che racconta l’istituzionale e il personale, il globale e il locale, del primo cittadino di Fiumicino.

I locali di “Stalla Aperta” hanno ospitato il pubblico intervenuto in uno dei luoghi a nord del Comune che rappresenta un importante simbolo della tradizione territoriale. Ad oggi lo spazio situato tra il verde della campagna, ristrutturato recentemente dalla proprietà, è utilizzato come punto di ritrovo per eventi culturali, istituzionali e spettacoli.

Alla presentazione del volume erano presenti il Vice Sindaco Giovanna Onorati, Don Giovanni Di Michele sacerdote di riferimento per tutta la comunità territoriale, per il suo profondo carisma ed impegno culturale, e il marchese Andrea Del Gallo storico proprietario del Borgo di Tragliata, con i suoi casali e le sue terre.

L’evento si è aperto con una parte recitata, a cura della Compagnia Teatrale Campagna Romana, promotori dello spettacolo “Tragliata per sempre”, che hanno reinterpretato, in un originale dialogo a due, alcuni passaggi del libro di Baccini parlando dell’importanza dei sogni e della capacità di saperli interpretare, al fine di rendere concreto l’operato di un uomo politico.

Il Sindaco Baccini, nella presentazione, si è soffermato su alcuni capitoli per lui importanti del volume che trattano della sua storia personale e istituzionale, mediante il racconto di un percorso costruito attraverso il lavoro, l’impegno civile e la convinzione che la politica rappresenti, prima di ogni altra cosa, una forma di servizio.

Il libro, infatti, ha più volte ribadito il primo cittadino: “Non nasce come la cronaca di una carriera, bensì vuole essere la testimonianza di un’esperienza umana, istituzionale e politica vissuta attraversando alcuni dei momenti più complessi della storia recente dell’Italia”.

Baccini, nel volume impostato come un’intervista tra il Sindaco e il vaticanista e docente universitario Piero Schiavazzi, ha voluto riportare i fatti della propria vita, partendo proprio dal contesto familiare, fondamentale per le scelte personali del primo cittadino per descrivere, mediante un’analisi cruda e concreta, le trasformazioni politiche e culturali del nostro tempo.

A Tragliata Baccini ha raccontato dei suoi incontri con i pontefici, a partire da Giovanni Paolo II, a Papa Bergoglio fino a Leone XIV e delle sue prime esperienze politiche, da consigliere prima, e presidente dopo, dell’allora XVIII municipio di Roma, trovando molte similitudini con la realtà locale, desiderosa di avere una propria visione urbanistica e strutturale che la caratterizzi maggiormente come località dotata di servizi ed attività.

Nel suo dialogo il primo cittadino ha, anche, affrontato il tema dell’intelligenza artificiale che potrebbe divenire per la politica difficile da gestire a causa delle multinazionali che governano incontrastate questi strumenti, soffermandosi anche sul concetto di potere, inteso come strumento e non come fine.

“Per me, infatti, la politica non è mai stata una professione né un esercizio del potere. E’ una responsabilità che richiede ascolto, equilibrio, coraggio e capacità di assumere decisioni anche quando risultano o impopolari. Governare significa tenere insieme interessi diversi senza perdere di vista il bene comune” ha affermato il Sindaco raccontando il suo libro.