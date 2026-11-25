25 novembre, Fregene si mobilita contro la violenza sulle donne

Alla Biblioteca Gino Pallotta un incontro-dibattito con le associazioni del territorio e l’assessore Monica Picca

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene, in viale della Pineta 140, si terrà un incontro-dibattito dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. All’iniziativa sarà presente l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Monica Picca.

L’incontro vedrà la presenza delle rappresentanti del Centro Antiviolenza I-DEА di Maccarese e dell’Assemblea delle Donne e delle libere soggettività del Consultorio di Fregene, realtà impegnate sul territorio nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne.

Alle ore 18.00 seguirà la proiezione di un film-documento del 2016, tratto da un libro di Dacia Maraini, che offrirà un’ulteriore occasione di riflessione e approfondimento.

“La Giornata del 25 novembre ci richiama alla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne – dichiara l’Assessore Monica Picca – È necessario continuare a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla consapevolezza, sostenendo il lavoro delle realtà territoriali che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per le donne in difficoltà. Nessuna donna deve sentirsi sola o vivere nella paura.”