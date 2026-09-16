Sant’Ippolito, la festa torna alle origini: l’Episcopio di Porto al centro delle celebrazioni

Il 3 e 4 ottobre visite guidate, messe, gastronomia e spettacoli nello storico complesso di via Portuense. Lunedì 5 la celebrazione solenne e la processione con le reliquie del patrono di Fiumicino

di Dario Nottola

I festeggiamenti cittadini per S. Ippolito Martire, patrono del Comune di Fiumicino, tornano alle “origini”. E l’Episcopio di Porto, lungo la via Portuense, almeno nei primi due giorni, sarà nuovamente, dopo tanti anni, al centro delle iniziative, come avveniva nei primi anni di celebrazioni organizzate dal Comitato festeggiamenti S.Ippolito negli anni 90.

Protagonista è la Pro Loco di Fiumicino il cui Direttivo ha scelto di festeggiare il patrono con due giornate di festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre, proprio per l’appunto presso l’Episcopio di Porto.

Nel tardo pomeriggio delle due giornate ci saranno visite guidate al palazzo vescovile, la santa messa alle 18, stand gastronomici in cui si potrà degustare una bella frittura di pesce ed, in chiusura, uno spettacolo di intrattenimento. Una festa semplice ma legata alla storia del territorio.

L’occasione infatti è importante – è il proposito della Pro Loco – anche per promuovere il posto che in futuro potrà essere teatro di altre belle attività, in accordo con il parroco e la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che ha la cura pastorale anche di altre tre parrocchie a Fiumicino oltre che della Chiesa del Crocifisso Lunedì 5 ottobre ci sarà invece la tradizionale celebrazione di S. Ippolito, sul sagrato della parrocchia Divina Provvidenza di Isola Sacra. A breve saranno diffusi maggiori dettagli dell’evento.

Il Sacro rito, nella parte iniziale, sarà officiato a metà pomeriggio dal Vescovo della Diocesi di Porto – Santa Rufina, Gianrico Ruzza, alla presenza delle autorità civili e militari e della cittadinanza, presso la Basilica paleocristiana di San Ippolito, in Via Col Moschin, angolo Via Redipuglia.

Al termine della celebrazione eucaristica, avrà inizio la processione con le reliquie del Santo. Il corteo si snoderà lungo Via Redipuglia, per poi giungere sul sagrato della Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza; seguirà la Santa Messa all’aperto, celebrata dal Vescovo. Un culto lungo circa 18 secoli quello che si tramanda per Ippolito, Martire del III secolo, primo vescovo dell’antica diocesi di Porto, la città cresciuta alla foce del Tevere, attorno al porto imperiale di Claudio, oggi Fiumicino.