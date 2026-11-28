Rotte Blu, l’Italia riscopre fiumi e laghi: torna il Forum Nazionale del Turismo Consapevole delle Acque Interne

Dall’ottava edizione del Forum, in diretta streaming sabato 28 novembre, esperienze e progetti da tutta Italia per promuovere il turismo sostenibile tra sport, cultura, educazione ambientale e valorizzazione dei territori

di Dario Nottola

Il Festival artistico sulle rive del lago di Fiastra, le vie delle Acque nell’ambito itinerari storici culturali e turistici in Toscana, del turismo rigenerativo nell’ambito delle Destinazioni turistiche nel Lazio; e poi la cultura dell’acqua trasformata in giochi, storie e laboratori per bambini, l’escursionismo nel delta del Po, le iniziative di carattere sportivo-ricreativo e socio-culturale della Regione Lazio per la valorizzazione del Fiume Tevere a Roma. Saranno i temi trattati oggi sabato 28 novembre nel “Forum Nazionale del Turismo Consapevole delle Acque Interne: Rotte Blu, in acqua e a terra!”. Lo rende noto l’Associazione Sportiva Dilettantistica DISCESA INTERNAZIONALE DEL TEVERE.

Giunto all’ottava edizione, il Forum Nazionale del Turismo Consapevole delle Acque Interne si prepara a tornare in diretta streaming, dalle 10:30 alle 12:00, portando con sé nuovi spunti, esperienze e progetti dedicati al turismo sostenibile lungo fiumi, laghi e canali italiani.

Il lancio del Forum di quest’anno ufficiale è avvenuto durante la “World Environmental Education Conference 2026 – Reconnect with Earth”, la Conferenza mondiale 2026 della comunità internazionale dell’educazione ambientale.

Nato dall’esperienza della storica Discesa Internazionale del Tevere (prossima edizione 24 aprile – 1 maggio 2027), spesso arrivata proprio alla foce di Fiumicino, il Forum è ormai un appuntamento fisso per chi crede in un turismo capace di coniugare sport, natura e sostenibilità. Un’occasione per raccontare e valorizzare le attività che si svolgono in acqua (il “mondo blu”) e sulle sponde (il “mondo verde”), con un’attenzione particolare alla tutela degli ambienti fluviali, alla biodiversità e all’accessibilità per tutti.

Anche l’edizione 2026 offrirà uno sguardo ampio, ospitando testimonianze e buone pratiche di turismo in acque interne provenienti da tutta Italia: esperienze legate all’impegno sociale, alle disabilità, alla conservazione dell’ambiente, alla valorizzazione dei fiumi nei tratti urbani. Anche quest’anno l‘Istituto per l’ambiente e l’educazione sostenibile Scholé Futuro – Weec network e con la media partnership de “il Pianeta azzurro” è partner principale del Forum, contribuendo allo sviluppo dei contenuti e curando la produzione e la messa in onda dell’evento.