Natale a Fiumicino, un calendario ricco di iniziative per grandi e piccini

Mercatini, concerti, presepi e iniziative solidali: la guida agli eventi organizzati da associazioni, Pro Loco, parrocchie e realtà del territorio

di Dario Nottola

Prime anticipazioni, legate alle iniziative natalizie sul territorio di Fiumicino. Il quadro non è ancora completo ma, intanto, è già possibile dare una panoramica, seppur parziale. L’Amministrazione comunale non ha ancora reso noto il programma nei dettagli ma sicuramente sono in arrivo le luminarie natalizie sui luoghi istituzionali e caratteristici, a Fiumicino ed Aranova, non esclusi un tratto di via Torre Clementina e la Darsena. Mentre sembra tramontata, al momento, l’ipotesi di un villaggio di Babbo Natale a Villa Guglielmi, il clou potrebbe essere legato a due concerti di fine anno sotto le stelle in location sul territorio. Sul fronte di Pro Loco, parrocchie ed associazioni, si registra un buon fermento tra tradizione, eventi per famiglie, mercatini e solidarietà, con appuntamenti variegati, alcuni dei quali patrocinati dal Comune.

La Pro Loco di Fiumicino darà il via alle sue iniziative con un mercatino su via torre Clementina, nel Borgo Valadier, martedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19: ci saranno stand di prodotti tipici e piccolo artigianato a tema natalizio.

Sabato 12, in agenda il 2° Motogiro dei Babbi Natale che gireranno per le vie della città, in collaborazione con il Motoclub I Templari ed il Vespa Club Fiumicino – Fregene, con soste, dalle 16.30, in Darsena, piazza Grassi (17), ed arrivo alle 17.30 alla Casa di Babbo Natale (Viale Carsetti).

Domenica 13, dalle 10 alle 19, la novità sarà “Incanto di Natale – Santa Lucia” all’Episcopio di Porto, in via Casale di Santa Lucia, 37: in agenda mercatini di Natale, intrattenimenti musicali, stand gastronomici con dolce e salato, laboratori per bambini dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con Babbo Natale. Alle 19 la Santa Messa ed alle 19 il Concerto natalizio pro missione.

Mercoledì 16, alle 18.30, il Concerto di Natale della Banda musicale della Pro Loco, diretta dal Maestro Giovanni Di Fabio, nella parrocchia Santa Maria Stella Maris.

Sabato 19 un altro mercatino di Natale animerà via del Serbatoio, in accordo con i commercianti su strada, per l’evento “Un Serbatoio di Auguri”: dalle 10 alle 19 stand di prodotti tipici ed artigianato a tema natalizio, artisti di strada, intrattenimento per bambini. E naturalmente la tradizionale Festa della Befana in piazza Grassi, il 6 gennaio, giunta alla 28esima edizione.

Il 5 e 6 dicembre, con Il cuore di Cristiano odv-ets, allo Spazio eventi Salsedine in via della Scafa, in scena la 7° edizione del “Mercatino di Natale Aria di Festa” con artigiani, hobbisti, animazione e giochi.

L’Associazione O.P.I. Fiumicino proporrà, il 6 e l’8 dicembre, dalle 10 alle 19, in piazza Grassi, il Mercatino “Opere del Proprio Ingegno”.

A sua volta “L’Arte nel cuore Fiumicino” ha in cantiere il Mercatino di Natale su via Torre Clementina, dalle 9 alle 19, il 6,8,13 e 20 dicembre.

L’associazione commercianti Marina di Fregene, con il patrocinio comunale, il 5 ed il 12 dicembre, proporrà il “Natale a Fregene”: dalle 10 alle 21, viale Castellammare, tra via Numana e via Giulianova, ospiterà mercatini, laboratori per bambini, Babbi Natale, truck food, trucca bimbi, e dalle 18 la musica live di Alessandro Abete ed altre sorprese.

Sabato 5 dicembre Bucoliche Utopie, in via della Scafa 144b, dalle 10 alle 20, proporrà il “Christmas Market” con espositori, artigiani, artisti, gastronomia. Nel periodo natalizio anche i Cinemini di Natale sotto l’Albero per i bambini.

Martedì 8 dicembre, alle 17.30, sul Lungomare di Ponente, a Fregene, ci sarà l’inaugurazione del suggestivo e tradizionale Presepe al Villaggio dei Pescatori. Dopo la Benedizione, a seguire un intrattenimento musicale a cura della Scuola di Musica “La Pantera Rosa” ed un momento conviviale aperto a tutti.

Nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute, a Fiumicino, un doppio appuntamento: il 18 dicembre, alle 19, il Concerto di Natale con i bambini del catechismo ed il gruppo Hakuna Matata. Domenica 20, alle 19, la tradizionale Veglia di Natale del Gruppo Scout Fiumicino Centro.

La parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, ad Isola Sacra, proporrà “Il Canto della Stella” il 9, 15 ed il 19 dicembre per le strade del territorio. Il 15 la Stella farà visita anche alle parrocchie Stella Maris (ore 19.15), Porto della Salute e Santa Paola Frassinetti.

Il Coro della Folle Melodiarca metterà in scena, il 21, alle ore 20, il Musical “Finalmente è Natale” presso il Salone parrocchiale. Ci sarà anche un Concerto di Natale a cura di Agro Isola Sacra e del TiberCoro con data in via di definizione.

Nella parrocchia Santa Maria Stella Maris, mercoledì 16, alle 18.30, il concerto di Natale della Banda musicale della Pro Loco, diretta dal Maestro Giovanni Di Fabio.

Il 17, alle 18, la Veglia di Natale con i bimbi del catechismo. Il 21, alle 18, la Veglia con il Gruppo Scout Agesci Fiumicino Isola Sacra. Il 23, alle ore 19, il Concerto di Natale con il Coro Parrocchiale. Il 25, a Natale, da mezzogiorno, il Pranzo natalizio di Solidarietà con la Comunità di Sant’Egidio per le persone meno fortunate.

Martedi 15 Cena di Natale di solidarietà, per oltre 100 persone meno fortunate, allo stabilimento balneare “Vittoria” a Fiumicino, promossa dall’ Houser Fiumicino, Francesco Commodo, dal Vittoria e dalla Croce Rossa.

Venerdì 18 dicembre, alle 16.30, presso il Centro Catalani ad Isola Sacra, si svolgerà la seconda edizione de “I nipoti di Babbo Natale di Fiumicino”, organizzata dalle due associazioni, “Elvis” ed “Il cuore di Cristiano odv-ets”: gli anziani del Centro Catalani e delle rsa Villa Fiorita e Villa Magnani hanno scritto una letterina a Babbo Natale chiedendo dei doni che gli verranno consegnati dai ragazzi de “Il cuore di Cristiano odv-ets” vestiti da Babbo Natale. Un momento di condivisione generazionale importante, uno scambio di ruoli tra nonni e nipoti per un Natale di condivisione: per una volta saranno i nonni a ricevere. Al termine della cerimonia di consegna ci sarà una breve esibizione del “Coro della gioventù” del Centro Catalani per augurare a tutti un sereno Natale.

Pronto già il programma degli eventi natalizi di Agro Isola Sacra, con il patrocinio del Comune: sabato 12 dicembre, alle 16, in via Redipuglia 45, la Presentazione del Presepe Isolano con la benedizione di padre Enrico Spano, brani classici della tradizione natalizia eseguiti dal TiberCoro e la premiazione della gara di dolci, con a seguire il Brindisi di Natale. Martedì 5 gennaio la tradizionale Befana Isolana, alle 16.30, in Piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, con la rappresentazione, accanto alla degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Anche la Maccarese Spa sta scaldando i motori per l’organizzazione di due eventi per bambini e famiglie: uno natalizio, domenica 20 dicembre, alle 11, nei 33 ettari del Vivaio storico in via dei Collettori, ci sarà la “Caccia al Tesoro più dolce del Natale!”; un viaggio fantastico alla ricerca di un tesoro speciale tra bastoncini di zucchero, marshmallow e zucchero filato; domenica 3 gennaio, alle 17, torna la tradizionale Festa della Befana al Castello San Giorgio con una scalo tecnico della “vecchina” dalle grandi sorprese.

Sabato 12 dicembre, alle 18.30, nella parrocchia Nostra Signora di Fatima, ad Aranova, la terza edizione del Coro Gospel con la partecipazione di Phoenix The ReBirth-La Rinascita.

Infine, fino al 10 gennaio, il Parco Da Vinci è anche un villaggio incantato delle feste. Tra sfide a tempo nella “Fabbrica dei desideri”, una pista di ghiaccio, l’esclusivo tour di SUPER! ed un ricco calendario di spettacoli dal vivo, la magia del Natale accoglierà grandi e piccini. C’è la Pista di Ghiaccio: sarà possibile affittare i pattini e mettersi alla prova sulle lame, per assaporare il fascino del pattinaggio all’aria aperta. Fino al 6 gennaio la “Fabbrica dei Desideri”: uno spazio che si rinnova, proponendo un vero e proprio percorso di attività divertenti progettato per stimolare l’ingegno, la coordinazione e la complicità tra genitori e figli. Le famiglie possono sfidarsi a tempo, in gare di confezionamento rapido con “Il pacco perfetto”, testare la propria velocità di smistamento con “Elfo Express” o sfidare la gravità impilando i morbidi pacchi della “Torre dei regali”. Per i più curiosi c’è la parete tattile del “Regalo misterioso”, dove l’intuito visivo lascia il posto al tatto, mentre l’installazione dell’“Albero dei desideri” crescerà giorno dopo giorno grazie ai biglietti e ai pensieri lasciati dai visitatori. Inoltre, nei fine settimana e nella giornata dell’8 dicembre, la Fabbrica ospita un set fotografico a tema in cui ci si può mettere in posa per una foto ricordo e ricevere in regalo un calendario 2027 personalizzato.