Lavoro a Fiumicino, la cooperativa Octopus cerca insegnanti di sostegno per le scuole dell’infanzia

Aperte le selezioni per personale qualificato: contratti part-time o full-time, a tempo determinato o indeterminato, con 14 mensilità. Candidature via e-mail con curriculum aggiornato

La cooperativa Octopus ha avviato una selezione per insegnanti di sostegno qualificati da inserire nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale di Fiumicino; sono richiesti titoli specifici e specializzazione.

Le figure selezionate saranno impiegate con contratti part-time o full-time, con possibilità sia a tempo determinato che indeterminato e con 14 mensilità.

L’attività si svolgerà nei giorni scolastici, con turnazioni antimeridiane e/o pomeridiane, in base alle esigenze delle strutture.

Tra i requisiti obbligatori è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio elencati di seguito:

– Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze della Formazione primaria – indirizzo Scuola Materna;

– Laurea Magistrale (LM) a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis);

– Diploma di Scuola Magistrale (conseguito entro l’a.s. 2001-2002);

– Diploma di istituto Magistrale (conseguito entro l’a.s. 2001-2002);

– Diploma di Liceo Psicopedagogico (conseguito entro l’a.s. 2001 – 2002).

Per lo svolgimento delle mansioni di insegnante di sostegno è necessario, inoltre, il possesso del “corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” previsto dall’articolo 12 del D.Lgs del 13.04.2017, n. 66.

In assenza di quest’ultimo la funzione di insegnante di sostegno può essere svolta da personale in possesso dei titoli di studio sopra indicati con una esperienza quinquennale in attività di sostegno scolastico. Potranno anche essere valutati titoli affini, tra cui, lauree in Scienze dell’Educazione o Psicologia. Completano il profilo richiesto l’attitudine al lavoro educativo e inclusivo.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@cooperativaoctopus.it, allegando un curriculum aggiornato.

Non sono previste informazioni tramite social o telefono. I candidati ritenuti idonei saranno contattati per un colloquio conoscitivo in presenza.