La birra di Natale di Fiumicino vince l’oro: primo premio per il birrificio agricolo Podere 676 di Testa di Lepre

I consiglieri Zorzi e Antonelli: “Un esempio di valorizzazione delle filiere locali”

di Dario Nottola

La Braggot, la birra natalizia del birrificio artigianale agricolo Podere 676, si è classificata prima nella categoria “Birre natalizie, ricorrenze, edizione limitata” al Premio Roma Birre Preziose della Camera di Commercio di Roma. Per la Braggot è il secondo oro, che si aggiunge a un argento. Nel 2024 il birrificio aveva già vinto con la 14 Bock tra le birre a bassa fermentazione.

“Complimenti a tutto il gruppo di Podere 676. Abbiamo visto crescere questa realtà passo dopo passo e siamo orgogliosi che le sue birre facciano conoscere Testa di Lepre anche fuori da Fiumicino – dichiarano i consiglieri comunali Fabio Zorzi ed Erica Antonelli – Durante l’amministrazione Montino abbiamo seguito questa esperienza da vicino, nei rispettivi ruoli di presidente della Commissione Attività produttive e di assessora alle Attività produttive. Ricordiamo il riconoscimento tra i birrifici emergenti nel 2022, la visita degli studenti dell’alberghiero Paolo Baffi e la birra alla carota che chiedemmo al Podere di realizzare per la Festa della Carota di Fiumicino del 2023″.

“L’azienda fa parte del Biodistretto Etrusco Romano e ha ospitato una delle sue prime centraline agrometeorologiche Podere 676 mostra come trasformare e vendere direttamente i propri prodotti possa aiutare anche le aziende agricole in difficoltà a diversificare il reddito. La politica e le amministrazioni locali devono sostenere le filiere corte, lavorando insieme al Biodistretto Etrusco Romano e a tutte le aziende agricole che valorizzano l’identità agroalimentare del Comune di Fiumicino e delle sue località, dando più spazio ai loro prodotti nei mercati e nelle iniziative del territorio” concludono Fabio Zorzi ed Erica Antonelli