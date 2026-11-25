Fiumicino tra arte, letteratura e tecnologia: la memoria del territorio incontra le nuove generazioni

All’Istituto Comprensivo Grassi di Parco Leonardo un viaggio alla scoperta dell’identità locale con l’artista Stefano Cicatiello, il giovane scrittore Andrea Brogna e un progetto digitale realizzato con Minecraft

di Dario Nottola

L’arte che recupera la memoria dei luoghi, la letteratura che dà voce a storie dimenticate e la tecnologia che offre nuove prospettive per conoscere il territorio: sono questi i protagonisti dell’evento “Trent’anni di Litorale: materia, racconto e nuove frontiere in pixel”, ospitato nell’atrio del plesso di via Varsavia dell’Istituto Comprensivo Grassi, a Parco Leonardo.

All’iniziativa hanno partecipato gli alunni delle quattro classi quinte della scuola primaria, 5ª E, 5ª F, 5ª G e 5ª H, coinvolti in un percorso alla scoperta del patrimonio culturale, ambientale e identitario di Fiumicino.

Dopo l’apertura dei lavori da parte della referente del plesso, l’artista Stefano Cicatiello ha presentato alcune delle sue opere, illustrando le potenzialità espressive dei materiali di recupero. Tra i lavori mostrati ai bambini, bassorilievi realizzati con materiali reperiti in natura e uno scorcio del paesaggio di Fiumicino ricavato da un tronco d’albero. Opere che invitano a osservare con occhi diversi ciò che ci circonda, riscoprendo il valore di elementi naturali spesso trascurati e il loro legame con la memoria del territorio.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con Andrea Brogna, giovane scrittore di 23 anni ed ex alunno dell’Istituto Grassi, dove ha frequentato sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado. Tornato nella sua scuola, l’autore ha presentato la sua opera prima, Il bosco delle voci, ideata, commissionata e promossa dall’associazione “Insieme per Parco Leonardo”.

Studioso di Lettere classiche e profondamente legato al territorio di Fiumicino, Brogna ha ambientato la sua favola proprio nei luoghi in cui è cresciuto, trasformando paesaggi, animali e alberi in custodi di storie dimenticate. La natura diventa così una voce capace di raccontare ciò che il progresso, la distrazione e il trascorrere del tempo rischiano di cancellare. “Come potrebbe cantare un bosco, se coloro per cui cantava hanno dimenticato la propria voce?”. È uno degli interrogativi racchiusi nel libro, che invita a riflettere sul valore dell’ascolto, della memoria e della capacità di dare voce a ciò che troppo spesso rimane inascoltato.

La presentazione si è trasformata in un momento di dialogo particolarmente intenso e coinvolgente, durante il quale i bambini hanno rivolto numerose domande al giovane autore, condividendo anche emozioni, aspettative e timori legati all’imminente passaggio alla scuola secondaria di primo grado. La letteratura è diventata così occasione di incontro e di riflessione sulla crescita personale, offrendo ai piccoli lettori uno spazio in cui riconoscere ed esprimere i propri sentimenti.

A concludere l’iniziativa è stato l’intervento di Christian Cicatiello che, insieme ai figli Giovanni e Mauro, ha presentato un video realizzato attraverso Minecraft. Nel filmato, un bambino accompagna gli spettatori alla scoperta di Fiumicino e dei suoi luoghi di interesse culturale e naturalistico, attraverso un linguaggio digitale familiare alle nuove generazioni. L’idea nasce dalla volontà di avvicinare i più giovani alla conoscenza del territorio in cui vivono, valorizzando le potenzialità educative delle nuove tecnologie.

Dalla materia alla parola, dalla parola al mondo digitale, l’iniziativa ha saputo coniugare memoria e innovazione, sensibilità ambientale e conoscenza del patrimonio locale, offrendo agli alunni un’occasione di apprendimento che va oltre i confini della didattica tradizionale. L’incontro ha rappresentato anche un “significativo momento di dialogo tra scuola e territorio, tra generazioni e linguaggi differenti, nella consapevolezza che conoscere i luoghi in cui si cresce, ascoltarne le storie e imparare a raccontarli costituisca un primo passo per sentirsi parte attiva e consapevole della propria comunità”.